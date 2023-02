TRANSFERTS/PRO D2 - Ce mercredi, le RC Vannes a annoncé la signature de l'ailier de Rouen Paul Surano (24 ans). Le natif de Perpignan s'est engagé pour une durée de deux ans avec le club vannetais et viendra notamment compenser la perte de Nathanaël Hulleu au poste. Il fait partie des valeurs sûres de Pro D2.

Vannes de construire son équipe en vue de la saison prochaine ! Après avoir officialisé que Paga Tafili et Patrick Leafa resteront en Bretagne la saison prochaine, le club vannetais a annoncé ce mercredi la signature de Paul Surano. Actuellement à Rouen, Surano fait partie des valeurs sûres de ce championnat et s'est engagé pour deux ans avec le RCV. Formé au Havre, l'ailier a déjà joué seize matchs cette saison en Pro D2, dont quatorze en tant que titulaire et a inscrit quatre essais, dont un doublé face à Massy en tout début de saison.

\u270d\ufe0f Le @RugbyClubVannes et son partenaire @Interaction_Job sont heureux d'officialiser la signature de Paul Surano.



Actuel ailier de Rouen, Paul s’est engagé pour une durée de 2 ans au RCV.



Plus d'informations \ud83d\udc49 https://t.co/0DYgt6509L#RCV #BreizhRugby pic.twitter.com/yZSGSgHgJu — RUGBY CLUB VANNES (@RugbyClubVannes) February 8, 2023

L'arrivée de Surano permet à Vannes d'assurer l'avenir au poste d'ailier, alors qu'il est acté que Nathanaël Hulleu, prêté cette saison par Bordeaux-Bègles, rejoindra Castres la saison prochaine. Surano peut également évoluer à l'arrière en cas de besoin. Utile, quand on sait que Nick Abendanon vit la dernière saison de sa carrière.