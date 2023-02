PORTRAIT - Il est, depuis vendredi, le nouvel homme fort de la FFR et devrait le rester jusqu’au mois de juin, au moins. Alexandre Martinez es un ancien cadre issu du monde de la télécommunication, rompu à l’exercice du pouvoir, Doit redresser le cap de la Fédération, ramener de la sérénité et rassembler une famille aujourd’hui fracturée.

Il est donc celui qui doit redresser la barre après la tempête, le commandant chargé de relancer le vaisseau amiral du rugby français. Alexandre Martinez a été choisi vendredi par le comité directeur de la Fédération française de rugby pour gérer les affaires courantes jusqu’à l’assemblée générale prévue lors du congrès de Lille (29 juin au 1er juillet 2023). Charge à lui, désormais, de ramener de la sérénité au sein de l’institution fortement ébranlée par les affaires qui ont conduit, jeudi 26 janvier, à la démission de Bernard Laporte. Quelques heures plus tard, les clubs désavouaient définitivement le président déchu en choisissant de ne pas valider le candidat qu’il avait désigné pour lui succéder, Patrick Buisson.

Pressé de toutes parts et amputé des membres de l’opposition qui ont tous démissionné, le comité directeur de la FFR fut sommé d’en faire autant par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Mais il n’a pas fléchi. Et ses membres ont décidé de rester aux commandes, campés sur les statuts pour tenir debouts. Restait encore à désigner un nouveau chef -sachant que Serge Simon ne pouvait l’être- et ce fut donc Alexandre Martinez, âgé de 70 ans. Voilà donc résumées en peu de mots les péripéties qui ont conduit l’ancien trésorier jusqu’au trône de la FFR. Rien qui puisse faire peur à cet homme expérimenté et pétri de culture, qui se définit lui-même comme un « manager généraliste », rompu aux choses du terrain tout autant qu’à celles des affaires.