6 NATIONS 2023 - Ce samedi se joue le match tant attendu de ce Tournoi des 6 Nations 2023. Le XV de France se déplace en Irlande avec pour ambition de poursuivre sa série de quatorze matchs sans défaite et de prendre une option sur le titre. Alors qu'un débat s'installe sur qui est le vrai favori de ce match, nous vous donnons cinq raisons qui font du XV de France un favori face à l'Irlande.

Les Bleus restent sur quatorze victoires de suite

Elle fait beaucoup parler, cette série d'invincibilité. Mais en même temps, il est vrai qu'elle veut dire tellement de choses. Les Bleus ne se sont plus inclinés depuis le 17 juillet 2021 et une défaite lors de l'ultime match de la tournée d'été en Australie (33-30). Depuis, ce sont donc quatorze victoires consécutives qu'ont enchaîné les hommes de Fabien Galthié, qui ont notamment réalisé une année 2022 exceptionnelle, en remportant le Tournoi des 6 Nations avec le grand chelem.

Ce samedi, le XV de France défiera l'Irlande dans un choc de géants. La première nation mondiale accueillera en effet sa rivale pour une affiche cinq étoiles. Le XV du Trèfle et les Bleus ont rayonné sur l'année 2022 dans bon nombre de statistiques.https://t.co/OowK6CaA5s — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 8, 2023

Dans cette série, on peut surtout retrouver des succès contre toutes les Nations du rugby mondial. Toutes les sélections du Tournoi des 6 Nations, mais aussi la Nouvelle-Zélande, l'Australie, L'Argentine et l'Afrique du Sud. Sans oublier les différentes victoires contre le Japon... Les Français ont tout gagné.

La France est tenante du titre

Cela joue forcément dans le statut de favori d'une rencontre ou d'une compétition. Le XV de France est tenant du titre du Tournoi des 6 Nations, après avoir réalisé le grand chelem l'an passé. Une situation qui en fait l'équipe à abattre... Et donc le favori de la compétition ! C'est donc en toute logique que les Bleus sont favroris pour le déplacement en Irlande samedi.

Les Bleus ont remporté le Tournoi des 6 Nations en 2022 Icon Sport - Icon Sport

D'ailleurs, on peut légitimement penser qu'une défaite française aura un plus grand retentissement qu'une défaite irlandaise, ce qui prouve qu'un revers bleu serait davantage un événement que l'inverse. Ainsi, on peut en conclure que la France est favorite.

La France est la bête noire de l'Irlande d'Andy Farrell

Peu de monde résiste encore à l'Irlande, première nation mondiale au classement World Rugby. Mais une bande d'irréductibles français résistent encore et toujours à l'envahisseur. Depuis l'arrivée d'Andy Farrell à la tête du XV du trèfle, en 2020, l'Écosse, le pays de Galles, l'Italie, la Géorgie, l'Angleterre, le Japon, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie ont tous été battus par l'Irlande lors, au moins, d'un match.

Seul le XV de France ne s'est pas encore incliné face à Farrell et fait office de bête noire pour les Irlandais. Victorieux à Saint-Denis juste après le Covid-19 (35-27), les Bleus l'emportaient aussi peu après à Dublin, dans un Aviva Stadium à huit-clos (13-15). Enfin, comment ne pas se souvenir du match de la saison passée, arraché 30 à 24 au Stade de France. Les Bleus sont imbattables face à l'Irlande.

Sexton incertain, Gibson-Park, Furlong et Healy absents

C'est sans plusieurs de ses cadres que la sélection irlandaise reçoit le XV de France ce samedi. Alors que l'an passé, le maître à jouer Jonathan Sexton avait dû déclarer forfait seulement quelques jours avant le coup d'envoi, il est cette fois encore incertain. Touché à la jambe suite à une béquille, il a cédé sa place prématurément face au pays de Galles. Mais en plus de cela, il est passé par la case protocole commotion. Finalement, Andy Farrell s'est voulu rassurant quant à sa présence en début de semaine.

Jamison Gibson-Park sera absent face aux Bleus PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Par contre, le sélectionneur de l'Irlande devra se passer du demi de mêlée Jamison Gibson-Park, ainsi que des piliers Cian Healy et Tadhg Furlong. Les deux premiers cités sont touchés aux ischio-jambiers tandis que le dernier souffre du mollet. Cela enlève forcément de la qualité à ces Irlandais, surtout quand on sait que Conor Murray, qui devrait débuter avec le numéro 9 dans le dos, n'est même plus titulaire dans sa province du Munster...

Parce que rien ne semble pouvoir arriver à ces Bleus

L'ascension de cette génération exceptionnelle amène quelque chose de particulier en faveur du XV de France. Une sorte de domination psychologique, qui est le fruit de la confiance inébranlable de cette équipe et de ses cadres. Cette confiance a d'ailleurs largement contribué à rendre possible la série de quatorze victoires de suite des Bleus.

La confiance a, au fur et à mesure, été ensuite gonflée par la série de victoires, laquelle mettait ensuite la France sur un petit nuage qu'elle ne semble pas prête de quitter. Regardez les dernières rencontres face à l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Italie, où la pièce est, à chaque fois, tombée du bon côté en fin de partie. Face à l'Irlande, cette aura pourrait protéger les Bleus.