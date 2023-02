Ce samedi, l'Irlande accueille la France pour un des matchs de l'année. Actuellement en possession des deux premières places du classement World Rugby, ces deux nations dominent le monde du rugby depuis plusieurs mois. Sur le papier, l'Irlande semble partir avec une (minuscule) longueur d'avance. Explications.

La rencontre se joue à Dublin

On ne va pas refaire l'histoire, mais dans un match si serré a priori, l'avantage du terrain est énorme. Alors oui, il y a deux ans, en 2021, les Bleus avaient réussi à faire tomber les Irlandais sur la pelouse de l'Aviva Stadium. Mais une remise dans le contexte est nécessaire. À l'époque, les tribunes de l'enceinte dublinoise étaient vides, complètement vides. La pandémie du Covid-19 faisait encore des siennes....

Alors le Stade toulousain en a fait les frais la saison dernière en demi-finale de Champions Cup face au Leinster, le public irlandais jouera parfaitement son rôle de seizième homme ce samedi. Aux Français de résister à la pression de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

L'Irlande est invaincue depuis 12 matchs à domicile

Jonathan Sexton et ses partenaires vont entrer sur la pelouse en confiance ce samedi, et ça se comprend. Les protégés d'Andy Farrell restent sur 12 victoires consécutives à la maison. Dans cette série, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Australie sont par exemple tombées face au XV du Trèfle. Toutes les nations majeures... sauf la France !

Les Bleus sont la dernière équipe à être sortie vanqueure de son match à l'Aviva Stadium. Une victoire à l'arrachée 15-13 de la bande à Antoine Dupont, qui pourrait jouer son rôle dans l'esprit des trente acteurs samedi.

Le XV de France est la dernière équipe à avoir fait tomber l'Irlande à Dublin. PA Images / Icon Sport

L'Irlande possède dans ses rangs Josh van der Flier

C'est plus simple le rugby quand on possède dans ses rangs l'actuel meilleur joueur du monde. Après la France en 2021 avec Antoine Dupont, c'est au tour de l'Irlande d'avoir cet honneur. Élu le 20 novembre dernier, Josh van der Flier marche sur l'eau, la preuve encore samedi dernier face au pays de Galles.

Auteur d'un essai, celui du bonus offensif pour les Irlandais, le flanker du Leinster est à créditer de 14 plaquages, 6 courses avec le ballon et 50% de plaquages offensifs. Pas mal.

Josh van der Flier a inscrit un essai face au pays de Galles. Huw Evans Agency / Icon Sport

Les Bleus n'ont pas rassuré face à l'Italie

Le boulot a été fait avec une victoire bonifiée au Stadio Olimpico, mais le contenu laissait à désirer pour le XV de France. Dominés à plusieurs reprises dans les collisions, les Bleus n'ont pas franchement rassuré face aux Transalpins, avant de se frotter au pack redoutable de l'Irlande.

Un secteur sera à suivre de près lors de la rencontre samedi : il s'agit des rucks. Rayonnants face aux Gallois, les joueurs d'Andy Farrell partent avec une longueur d'avance face à XV de France hésitant contre les Italiens.

L'année 2022 des Irlandais est toute aussi impressionnante que celle des Français

On sait, on risque d'en irriter plus d'un. Mais c'est un fait. L'année 2022 du XV du Trèfle est toute aussi impressionnante que celle des Bleus. Alors oui, les Irlandais sont tombés sur la pelouse du Stade de France durant le Tournoi 2022 et face aux All Blacks à Hamilton...

Pour le reste, c'est un régal. Tout d'abord, Jonathan Sexton et les siens ont réussi à remporter la série de tests en Nouvelle-Zélande avec deux victoires historiques. Et ensuite, ils ont corrigé l'Angleterre à Twickenham (32-15), avant de s'offrir les Springboks et les Wallabies en novembre. De quoi démontrer que l'Irlande n'est pas tout en haut du classement World Rugby pour rien. Les Bleus sont prévenus.