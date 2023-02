Comme chaque lundi, il est l'heure de faire le point sur les infos transferts de ces derniers jours ! Toulon passe à l'attaque au poste d'ailier et cible Louis Dupichot, Montpellier signe sa troisième recrue anglaise et Valence-Romans s'active pour trouver leur prochain entraîneur... Voici les coulisses du mercato !

Toulon : Dupichot en approche ?

Le staff de Toulon est en quête d’un ailier Jiff pour la saison à venir. Du coup, les dirigeants ont logiquement sondé le marché des joueurs en fin de contrat ces dernières semaines. Et trois noms reviennent avec insistance : le Bordelo-Béglais Geoffrey Cros (25 ans), l’international de Montpellier Vincent Rattez (30 ans ; 9 sélections) et le Racingman Louis Dupichot (27 ans). Selon les dernières informations, ce dernier tiendrait la corde pour relever un nouveau défi sur la Rade d’ici quelques mois.

Arrivé au sein du club francilien en 2011 pour intégrer le centre formation, l’intéressé compte plus de cent apparitions avec le maillot ciel et blanc, Top 14 et Champions Cup confondus, pour vingt-sept essais. Aussi capable de jouer à l’arrière, Dupichot avait été prêté à Pau lors de la saison 2016-2017. Lors de l’exercice en cours, il est apparu à neuf reprises pour sept titularisations et un essai.

Montpellier : une troisième recrue anglaise va arriver

Selon les informations de L’Équipe, le pilier international anglais d’Exeter Harry Williams (31 ans, 19 sélections) s’est engagé avec Montpellier qui cherchait un remplaçant à Mohamed Haouas, en partance pour Clermont. Harry Williams est un cadre des Chiefs. Il a disputé seize rencontres cette saison, dont quinze comme titulaire. Montpellier continue son recrutement en Angleterre puisque le MHR avait déjà obtenu les signatures du troisième ligne Sam Simmonds et du talonneur Luke Cowan-Dickie.

Valence-Romans : Raphaël Saint-André ou David Gérard en lice ?

Les dirigeants de Valence-Romans, qui joue le haut de tableau de Nationale et peut ambitionner de remonter en Pro D2 à la fin de l’exercice en cours, s’activent actuellement pour trouver le technicien idoine à placer à la tête du staff la saison prochaine. Plusieurs noms circulent ces derniers temps. Parmi eux, celui de Raphaël Saint-André, originaire du coin et qui a notamment entraîné Lyon, Dax, la Hongrie ou la Russie ; ou encore celui de David Gérard, qui a été démis de ses fonctions à Montauban fin octobre. L’ancien deuxième ligne a aussi déjà officié à Béziers et Lyon.