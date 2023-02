Lucas Mensa sera un joueur d'Oyonnax la saison prochaine. Le centre de Mont-de-Marsan (26 ans, 3 sélections avec l'Argentine) s'est engagé avec l'actuel leader de Pro D2 à partir de la saison prochaine.

Lucas Mensa s'est engagé avec Oyonnax et quittera Mont-de-Marsan à l'issue de la saison. Le centre argentin (26 ans, 3 sélections) connaîtra son cinquième club après Pucará (2015-2019) et les Jaguares (2019-2020), Valence-Romans (2020-2021) et le Stade montois. Auteur de onze apparitions cette saison, dont huit titularisations, Lucas Mensa est l'un des cadres du Stade montois et son départ sera une perte conséquente dans l'effectif jaune et noir.

Oyonnax réalise une belle opération et signe sa première recrue d'envergure, après avoir déjà bouclé l'arrivée de Maxime Salles en provenance de Montauban. Leaders incontestés de Pro D2 avec 69 points et 15 unités d'avance sur son dauphin montois, les Oyomen s'arment également en vue d'une potentielle montée en Top 14. Pour rappel, Oyonnax était descendu en 2018 à la suite d'une défaite en barrage contre Grenoble (47-22).