TOP 14 - En conclusion de cette 17 ème journée du championnat, le Stade Français a assuré l'essentiel face à Bordeaux-Bègles dans son antre de Jean-Bouin (12-6). Dans une rencontre aux allures soporifiques où le jeu au pied prédominait, les Parisiens s'installent plus que jamais comme le dauphin du classement grâce à ce succès au détriment des Unionistes qui sortent des potentiels qualifiables.

Entre deux clubs qui compilaient les points depuis quelques journées (19 unités en 5 rencontres), le duel s'annonçait prometteur pour des formations à la recherche des hauteurs dans ce championnat. Avec des défenses à la réputation solide, s'exprimer offensivement fut assez laborieux à Jean-Bouin même si les Parisiens rafleront la mise. Les Bordelo-Bèglais bénéficiaient des premières pénalités de la rencontre, en s'installant tranquillement dans la moitié de terrain adverse. Holmes convertira sa deuxième tentative, sur une pénalité située sur les 40 mètres (0-3, 6 ème). Alors que le buteur de l'UBB connaissait une maigre réussite face aux poteaux, les Stadistes furent particulièrement passifs, se contentant d'appliquer une consigne visiblement tournée vers une occupation au pied à outrance.

Pragmatique, le Stade Français écarte l'UBB et s'installe dans les hauteurs



Le film du match : https://t.co/LWUWUKHauV pic.twitter.com/lLpUSjMcMf — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 5, 2023

Les hommes de Frédéric Charrier restaient également dans ce registre, et les occasions furent assez rares excepté quelques banderilles de Bielle-Biarrey qui tentait de semer la zizanie dans son couloir. Zack Holmes récompensait tout de même quelques possessions bien senties (0-6, 34 ème) tandis qu'Habel-Kuffner écopait d'un carton jaune sur la faute initiale. De quoi remuer les locaux, avec l'envie de conclure plus justement un premier acte bien stérile. Les Girondins concèdent la faute sur une position de hors-jeu, et Segonds réduit la marque au tableau d'affichage juste avant la pause (3-3, 38 ème). Dans l'espérance d'un débat plus ouvert par la suite, dans un duel où les défenses prennent littéralement le dessus sur la moindre initiative.

Aucun essai, malgré Bielle-Biarrey

Les Stadistes se montraient patients pour le coup, gardant la même idée tactique d'occupation et de la gestion de l'espace. L'UBB n'était plus aussi consistante dans l'axe notamment, et concédait de nombreuses situations. Segonds enflait le score au pied avec son habituelle facilité dans ce secteur à trois reprises (12-6, 75 ème). Les Parisiens étaient imbattables sur la conversation, plus efficaces à l'impact et ont finalement su faire preuve de patience sans paniquer devant l'adversité. Même si la principale frayeur viendra par la suite sur un exploit personnel de Bielle-Biarrey depuis ses 22 mètres.



L'ailier tentera la relance de l'impossible face au rideau qui se déployait face à lui. Un rare éclair offensif dans ce duel qui a failli renverser la table. Un franchissement épatant relayé par Cordero sans succès à quelques mètres de la ligne dans les ultimes instants. Quelques pénalités disputées à la main ,c'est la mode, par l'intermédiaire de Tameifuna n'iront pas en terre promise, la faute à une défense rigoureuse des Parisiens et une transmission hasardeuse de Zabalza auprès de Jolmes qui ne s'y attendait pas. Un échec tactique sûrement pour l'UBB, longtemps muselé dans cette bataille tactique alors que les arguments semblaient parfois se dessinaient dans les largeurs. La défaite de trop pour rester parmi les qualifiables avant la réception de Clermont après les vacances. Pour le Stade Français, c'est un peu le tarif habituel à domicile, ou les troupes de Gonzale Quesada sont difficiles à manœuvrer et signant au passage une opération comptable idéale après les résultats de la concurrence avant le prochain déplacement à l'Aviron bayonnais.