Après la défaite de son équipe à Biarritz (19-13), le manager de Vannes, Jean-Noël Spitzer, a regretté le manque de réalisme de ses joueurs, qui sont rentrés bredouilles du Pays basque malgré une belle seconde période.

Jean Noël, que retenez-vous de cette rencontre ?

À chaud, pas grand-chose. J’ai besoin d’un peu de temps pour revoir les images, mais il y a quand même une forme de déception. Nous avons la balle de match et on ne la met pas au fond. Après, le rugby a beau être un sport professionnel, ça reste un sport où il faut des récompenses et ce soir, il n’y en a pas. C’est dur quand les joueurs ne sont pas récompensés de leurs efforts. On sait pertinemment qu’on n’est pas loin de rebasculer sur une autre dynamique, il faut l’enclencher. Il faut mettre le premier pas sur une victoire et ça va redémarrer.

Votre stratégie a plutôt bien fonctionné, mais les deux trous d’air en fin de première mi-temps vous coûtent cher…

Ce ne sont pas des trous d’air. Nous sommes sous pression, les cartons y sont. Nous avons encaissé deux essais, mais ça fait partie du jeu d’être pénalisé. C’est l’arbitrage sur le jeu au sol, en première mi-temps, qui à mon avis n’est pas équitable. En deuxième mi-temps, il l’a davantage été et nous sommes revenus dans le match.

Est-ce dur de rentrer avec zéro point ?

Oui, c’est sûr. Après, nous avons fait le choix d’aller chercher l’essai à la fin, alors qu’on peut peut-être prendre cette pénalité à 40 mètres. Elle est équivalente à celle qu’on a eue quelques minutes plus tôt pour revenir à 14-13. C’est un choix d’aller chercher la balle de match, il ne faut pas remettre ça en question.

À l’aller, Biarritz était revenu sans point. Un partout, balle au centre avant d’éventuelles phases finales ?

Là, nous essayons de regagner, c’est l’objectif numéro un. Nous enchaînons les défaites de très peu sur des matchs qu’on peut gagner à la sirène. Pour regagner, ce serait bien qu’on arrive à marquer davantage de points. Ça veut dire qu’il faut inscrire plus d’essais, il faut plus de vitesse, il faut battre plus de défenseurs. Aujourd’hui, notre défense et notre conquête sont en place. À part sur une ou deux erreurs, on a bien trié les ballons au niveau du plan profond sur les échanges de jeu au pied. Je pense qu’on peut être efficace sur les bras de fer, près des lignes, mais il faut qu’on soit capable d’enclencher des mouvements avec plus de vitesse d’un peu plus loin.

Êtes-vous satisfait de l’état d’esprit en seconde période ?

Notre souci, ce n’est pas l’état d’esprit, l’engagement, ou le fait que les joueurs soient connectés les uns aux autres pour le match. Le problème, ce sont nos réalisations. Parfois, ça a été nos choix. Aujourd’hui, ce ne sont pas réellement nos choix, c’est surtout la réalisation. Il faut qu’on arrive à être un peu plus décisif sur nos portées de balle, qu’on ait un peu plus de peps dans l’intervalle. Il faut qu’on arrive à créer ces situations. On manque un peu de franchissement, de joueurs qui pèsent. Le match, on va certainement le gagner si leur arrière ne rentre pas. Il a été décisif pour Biarritz alors qu’on sentait qu’on reprenait l’ascendant.

Qu’attendez-vous du match qui arrive face à Montauban ?

Il va falloir gagner et marquer un peu plus. Plus on marquera de points, plus on fera progresser nos chances de gagner. Ce sera un gros combat face à une équipe qui possède une défense assez dense, elle presse, n’est pas facile à manœuvrer et c’est compliqué de prendre de la vitesse sur les premiers temps de jeu avec eux. Ce sera notre challenge.