6 NATIONS 2023 - Comme dimanche dernier, les joueurs du XV de France ont pu profiter d’une journée de repos, ce jeudi. Ils s’en iront des Landes ce vendredi et rejoindront l’Italie, où ils disputeront, dimanche, leur premier match du Tournoi des 6 Nations.

Demain après-midi, le XV de France va quitter le camp de base où il s’était établi depuis treize jours et, dans la foulée, va s’envoler pour l’Italie et Rome, où il disputera dimanche (16 heures) son premier match du Tournoi des 6 Nations. Le stage à Capbreton touche donc à sa fin et après deux semaines de préparation intense sur la côte landaise, les Bleus partent vers la grande aventure et une dernière compétition d’envergure avant le mondial que tout le monde attend à l’automne prochain.

"Aujourd’hui, nous voulons remercier la ville de Capbreton qui nous a mis à disposition des installations de très haut niveau, a tenu à souligner Karim Ghezal jeudi soir. C’était important d’être ici et d’avoir tous les moyens qu’on a eus. Nous étions déjà venus au mois de décembre, faire un repérage avec le staff pour savoir comment on allait travailler. Nous avons pu travailler comme on le voulait, et pour nous, la méthodologie est très importante. C’est la chose sur laquelle on peut se baser pour savoir comment sont les joueurs, quel est leur état de forme, dans le but de préparer un match international en quinze jours."

Karting pour les uns, repos pour les autres

Aujourd’hui et au lendemain de l’entraînement à haute intensité au cours duquel Gabin Villière s’est blessé, les joueurs et le staff du XV de France étaient au repos, comme c’était déjà le cas dimanche. "Chacun a fait ce qu’il voulait par rapport au feeling qu’il a, raconte Karim Ghezal. Ce matin, certains ont été faire du karting. Moi, j’ai été manger avec des membres du staff. D’autres ont fait du sport. Quand je suis arrivé au stade, certains finissaient leur footing. Ce sont des moments de respiration qui sont nécessaires pour être performants et avoir de l'énergie au bon moment."

XV de France - Karim Ghezal, en marge de la préparation des Bleus à Capbreton, explique la méthode d'organiser l'emploi du temps des Bleus Icon Sport - Pierre Costabadie

Dans la préparation, le staff des Bleus accorde, d’ailleurs, une importance particulière à cette notion d’énergie. "Il faut pouvoir l’avoir au bon moment, poursuit le co-entraîneur en charge de la conquête et des tâches spécifiques. Nous voulons mettre les intensités au bon moment. Quand on demande à être à 100 %, c’est à 100 %, quand on travaille la tête sur des déplacements en marchant, il faut être à 100 % sur ce que tu fais à ce moment-là."

Une évolution par rapport aux deux premiers tournois

D’ailleurs, Fabien Galthié et ses adjoints ont effectué des modifications dans leur méthode de travail par rapport à ce qu’ils avaient proposé lors des deux premiers tournois (2020, 2021), au début du mandat de l’ancien demi de mêlée. "On fait tout le temps un bilan après la compétition. En 2020 et 2021, nous n’avions pas coupé, se souvient Karim Ghezal, et nous étions arrivés morts, fatigués, épuisés à la fin. On faisait des oppositions, mais pas de coupure. En 2022, nous avons fait des petites coupures, c’était une vraie évolution et contre l’Angleterre, nous étions frais. Cette évolution explique pourquoi nous avons été performants tout au long du tournoi." La méthode portera-t-elle à nouveau ses fruits en 2023 ?