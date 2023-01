TRANSFERTS/INTERNATIONAL - Ce mardi, les Queensland Reds ont annoncé l'arrivée imminente du pilier fidjien Peni Ravai (32 ans, 39 sélections) avec un contrat d'un an. Une signature surprise, puisque l'ancien Clermontois avait été contraint de prendre sa retraite en juin 2022 à cause d'une blessure aux cervicales. Interdit d'évoluer en France, il avait toutefois la possibilité de s'engager à l'étranger.

En fin de saison dernière, Peni Ravai voyait sa carrière prendre un terrible tournant. Blessé aux cervicales, le pilier fidjien, qui évoluait à ce moment-là à Clermont, avait passé des examens médicaux pour connaître la gravité de sa blessure. Et au grand regret de l'ASM, l'ancien Bordelais fut, à la suite de ces examens, interdit de jouer au rugby en France, puisque cela était jugé trop dangereux sur sa santé. Ceci étant, Ravai fut forcé de quitter l'Auvergne et la France, mais se retrouvait libre de s'engager où qu'il veuille à l'étranger.

C'est finalement ce mardi donc, que les Queensland Reds ont annoncé la signature du puissant et dynamique pilier pour un an. À quelques semaines du début du Super Rugby Pacific, la franchise australienne sécurise le poste de pilier, où les blessures affluent. "Peni apporte une expérience internationale et une polyvalence, ce qui est une excellente combinaison étant donné que nous avons eu deux grosses blessures au niveau de notre première ligne pendant la période internationale", détaillait Sam Cordingley, le Directeur Général des Reds. Ravai n'a plus joué depuis le 12 février 2022.