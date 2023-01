Pro D2 - Les Biterrois se sont largement imposés sur les terres de Provence Rugby (25-44) avec 5 essais à la clé. Profitant d'une supériorité numérique, les Héraultais ont récité un rugby complet sur toutes les lignes pour récolter un troisième succès à l'extérieur de la saison. Cette victoire replace les troupes de Pierre Caillet dans le haut du panier en dépassant leur adversaire du jour.

Dans le froid glacial qui s'emparait du Stade Maurice-David, les Provençaux et les Biterrois envisageaient la même issue. Vaincre pour basculer dans la première partie du tableau et s'autoriser les espoirs les plus fous dans la lutte à la qualification. Et cette rencontre démarrait en fanfare de chaque côté après l'essai d'Arnoldi en force pour les visiteurs (0-7, 5 ème) et de Sanday pour les Provençaux (7-7, 7 ème). De quoi élever les débats sur des standards offensifs. Les Aixois se montraient prolixes dans leur rugby, quelques mouvements initiés du fond de terrain récompenseront les locaux pour un essai de Marrou, intenable sur ses appuis (17-7, 17 ème). Mais le carton rouge de Nkinsi changera quelque peu la donne à la 25 ème minute de jeu.

Tout d'abord les Biterrois s'en remettaient à leurs forces habituelles et Plazy concrétisait une combinaison après une touche dynamique pour l'essai de la révolte (17-14, 28 ème). Revigorés, les hommes de Pierre Caillet poursuivaient leur entreprise. Dreuille égalisera déjà par une pénalité située sur les 40 mètres après un hors-jeu des Aixois sur le petit périmètre (17-17, 33 ème). Mais alors qu'on se dirigeait vers un score de parité à la pause, les Rouge et Bleu remontaient le cuir depuis leurs 22 mètres, obtenaient la touche et imposaient une séquence. Valentine fut inspiré en décochant une diagonale dans l'en-but sur laquelle Tofa se précipitait pour le troisième essai des Héraultais de la rencontre (20-24, 40 ème). Un tournant assurément.

Des Biterrois prolifiques offensivement

Les initiatives pleuvaient de toute part et les Héraultais n'hésitaient jamais à la relance dans le deuxième acte. Face à des Provençaux courageux, mais muselés par la défense adverse, les Biterrois multipliaient les séquences au large. Costa Storti à deux reprises, viendra crucifier les Aixois dans son couloir, d'abord par une relance osée du centre de terrain, initiée par Votu (20-37, 69 ème), puis une seconde fois sur une passe à l'aveugle admirable de Malié pour une course en solitaire de 70 mètres (20-44, 73 ème). La troisième attaque du championnat s'exprimait en plein régime face à des locaux médusés par ce réalisme.

La fin de rencontre fut aléatoire, les visiteurs perdant le crédit du bonus offensif dans les derniers instants sur un effort de Vernet au près (25-44, 79 ème). Un résultat capital pour les Héraultais, clairement relancés dans le sprint final et la lutte pour les places lucratives. Confortée par 5 victoires sur les 7 dernières rencontres, l'ASBH pourrait s'inviter dans la danse avec 7 réceptions jusqu'à la fin du championnat. Pour les hommes de Mauricio Reggiardo, c'est un coup dur. Alertes en début de rencontre, les Provençaux ont subi l'expulsion de Nkinsi qui a fondamentalement changé la donne et malgré quelques soubresauts, les Noirs n'ont jamais été en mesure d'inverser la tendance, eux qui avaient pourtant fait mordre la poussière à leurs visiteurs ces dernières saisons.