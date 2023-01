PRO D2 - En clôture de la dix-huitième journée de Pro D2, le SU Agen recevait, ce vendredi soir, le Biarritz olympique. Ce véritable choc entre deux candidats assumés aux phases finales s’est soldé par une victoire des Agenais, 27-17. Alors que les deux équipes étaient dos à dos à la pause (12-12), le SUA a fait la différence en seconde période, grâce à la botte de Thomas Vincent.

Le hasard du calendrier fait parfois bien les choses, et les suiveurs réguliers du Pro D2 ont été gâtés. Après un duel entre le leader Oyonnax et son dauphin montois hier (25-26), Agen (4e au coup d’envoi) et Biarritz (3e) avaient rendez-vous ce vendredi soir sur la pelouse d’Armandie. Comme à l’aller, c’est Agen qui a remporté le match. Grâce à ce succès, le SUA double le BO au classement. Le club entraîné par Bernard Goutta est désormais troisième. Biarritz perd deux places et se retrouve cinquième.

Devant son public, le SU Agen réalisait l’entame de match idéale. En récupérant le ballon sur le coup d’envoi tapé par Thomas Vincent, puis en profitant d’un dégagement dévissé par Henry Speight, Agen mettait directement le BO sous pression. Un ballon porté bien négocié et un départ petit côté plus tard, les Lot-et-Garonnais ouvraient le score avec un essai de Kolinio Ramoka, alors qu’on ne jouait que depuis trois minutes (5-0). La réponse biarrote ? Elle ne se faisait pas attendre, puisque dans la foulée, alors que les Basques venaient de remonter 80 mètres, Dave O’Callaghan était à deux doigts de marquer en coin les premiers points de son équipe, mais le bon retour de Tevita Railevu faisait commettre un en-avant au capitaine rouge et blanc (7e).

Pour rattraper son retard, le BO s’en remettait à la botte de son ouvreur, Baptiste Germain, qui passait deux pénalités (12e, 16e) et venait ainsi récompenser le bon travail de son équipe, qui menait au quart d’heure de jeu (3-5). Patient ballon en main, plutôt bien en place et dominateur en mêlée fermée, le BO poussait le SUA à la faute, mais comme à l’aller, les visiteurs ne parvenaient pas à concrétiser leurs occasions. Sur un nouveau contre, Barry pensait inscrire le premier essai des siens (20e), mais celui-ci était finalement refusé à la vidéo par M. Gardner, pour un en-avant d’Eliott Dixon au début de l’action.

Biarritz, que d’occasions manquées !

De son côté, Agen doublait la mise et reprenait les devants à la demi-heure de jeu, derrière un nouveau bon ballon porté conclu par Clément Martinez (12-9, 33e). Sur une énième percée des Basques, Barnabé Couilloud manquait de vitesse pour conclure l’action (39e). Néanmoins, le Biarritz olympique revenait à hauteur d’Agen dans le temps additionnel grâce à une pénalité de Germain (12-12, 40+3e), suite à une succession de fautes des locaux. Au passage, Kolinio Ramoka recevait un carton jaune et son équipe allait devoir attaquer la seconde période à quatorze.

À la reprise, bien qu’en infériorité numérique, le SUA reprenait l’avantage avec une pénalité de Thomas Vincent (15-12, 42e), avant de voir le Biarritz olympique passer devant suite à un magnifique essai de Steeve Barry, à la conclusion d’un mouvement initié par Baptiste Germain (15-17, 44e). Néanmoins, alors que l’on pensait le club basque capable de tuer le match, les visiteurs ne parvenaient pas à prendre le large, à cause d’une défense lot-et-garonnaise plutôt en place.

17 points pour Vincent

Dans une seconde période marquée par de nombreuses fautes et un carton de chaque côté (Perraux à la 53e, Maksymiw à la 63e), le SUA se nourrissait des erreurs basques et Thomas Vincent (49e, 55e, 59e) creusait l’écart pour son équipe. Ainsi, à l’heure de jeu, Agen menait 24-14.

Là encore, Biarritz avait les occasions pour revenir dans la partie, mais Baptiste Fariscot, servi par une passe sur un pas de Baptiste Germain petit côté, commettait un en-avant à un mètre de l’en-but (68e). Malmené en mêlée fermée en première période, le SUA relevait la tête dans ce secteur grâce à, notamment, la bonne entrée de Malik Hamadache et n’encaissait pas de point malgré les multiples assauts biarrots. En toute fin de match, Thomas Vincent, très adroit face aux perches (un seul échec), scellait la victoire de son équipe, qui s’impose donc avec un écart de dix points, 27-17.