Pierre Danos, champion de France avec Béziers en 1961, est décédé ce lundi 16 janvier. À 93 ans, le Toulousain de naissance a remporté le Tournoi des 5 Nations en 1959. L'ancien demi de mêlée était le capitaine de la première équipe de l'ASB championne de France.

Une légende de Béziers s'en est allé. Pierre Danos, âgé de 93 ans, est décédé dans la nuit du 15 au 16 janvier. Vainqueur du Tournoi des 5 Nations en 1959, l'ancien demi de mêlée était le capitaine de la première équipe biterroise à remporter le bouclier de Brennus, en 1961. Passé par Albi (1949-1950) et Toulon (1950-1955), Pierre Danos a posé la première pierre du "Grand Béziers" des années 1970, où le club a remporté sept Brennus, en jouant onze saisons avant de devenir l'entraîneur principal de l'ASB, entre 1966 et 1968.

Mais l'ancien international est également connu pour être l'auteur de la célèbre citation : "Au rugby, il y a les déménageurs de piano... et ceux qui en jouent". Les rédactions de Midi Olympique et de Rugbyrama présentent ses condoléances à la famille et aux proches de Pierre Danos.