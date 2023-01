Le troisième week-end de Champions Cup n'a pas été un efranche réussite pour les clubs français. Seuls Toulouse, le Racing 92 et La Rochelle ont tenu leurs rangs alors que Clermont a concédé une défaite historique à domicile...

Toulouse par K.O à Sale

Les Rouge et Noir ont assumé leur statut de prétendant au titre à Sale. Alors que les Sharks avaient promis l'enfer aux Toulousains, les hommes d'Ugo Mola ont répondu de belle manière au défi physique des Anglais (5-27). La puissance d'Emmanuel Meafou a fait des ravages et le seconde ligne a été un atout capital pour le succès des Rouge et Noir. Un essai de l'Australien et une autre réalisation de Guillaume Cramont ont permis aux quintuples champions d'Europe de prendre le large avec un excellent Melvyn Jaminet face aux perches, auteur de dix-sept points.

Castres n'y arrive toujours pas

Alors qu'ils avaient réalisé un bon début de match, les Castrais n'ont pas vaincu la malédiction en Champions Cup (21-34), eux qui n'ont plus gagné depuis janvier 2019 dans cette compétition. Avec trois essais marqués en première période, le Castres olympique menait les débats 21-14 à la pause et semblait sur de bons rails pour décrocher sa premère victoire en Champions Cup cette saison. Mais les Olympiens se sont ensuite écroulés en encaissant un terrible 20-0. Deux essais et deux pénalités écossaises ont finalement eu raison des Castrais.

La Rochelle sur le gong !

À Marcel-Deflandre, la tempête et la pluie ont longtemps gelé les intentions de jeu de La Rochelle et de l'Ulster. Muets après une heure de jeu, ni Nathan Doak ou Antoine Hastoy n'avaient réussi à dompter les conditions dantesques face aux perches. Mais à un quart d'heure du terme ,le demi de mêlée de l'Ulster réussissait à scorer les premiers points de la rencontre. Les Nord-Irlandais ont alors mené jusqu'à la 81ème minute avant que Joel Sclavi ne crucifie les Ulstermen sur une ultime charge ! Une douzième victoire d'affilée pour les jaune et noir qui leur permet surtout de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Joel Sclavi libère le public rochelais à la sirène dans un match à dix points \ud83d\ude31 !



Le film du match > https://t.co/CHELoI27bw#SRvULS pic.twitter.com/r23ix1HAR7 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 14, 2023

Le revers historique de Clermont

L'ASM voulait se rassurer en Champions Cup, elle a subi une défaite historique 44 à 29 face à Leicester. Historique car les Tigers ont infligé à Clermont la plus lourde défaite à domicile de son histoire. Minés par un premier essai sur interception de Matt Scott, l'ASM a passé tout le match à courrir après le score. Malgré des prestations brillantes de Baptiste Jauneau et Alivereti Raka, les Clermontois ont été pris en conquête et dans le combat physique.

Le Racing 92 s'en sort de justesse

Tout avait si bien commencé pour les Ciel et Blanc. Avec trois essais marqués en 41 minutes (Kamicamica, Fickou, Saili), les Franciliens s'étaient donné le droit de viser un succès bonifié, mais se sont finalement fait rejoindre en dix minutes par les Harlequins. Les Racingmen ont même terminé la rencontre à douze mais ont arréché la victoire sur une ultime pénalité de Finn Russell à cinq minutes du terme. 30-29 score final.

Dans un final incroyable, le Racing 92 s'offre les Harlequins !



Le film du match > https://t.co/bzSe4Qttfa pic.twitter.com/5ffSWhx4Gf — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 15, 2023

Lyon battu par Daly

Face aux Saracens, le LOU n'a rien pu faire face à la vista d'Elliot Daly, intraitable pendant vingt minutes où il inscrit... trois essais. Un 21-0 concédé en autant de minutes et qui a scellé de manière trop précoce la rencontre pour les Anglais. Josua Tuisova et les Lyonnais ont bien réagi mais l'écart étrait trop important entre les Sarries et le LOU, qui s'est finalement incliné 48-28.

Montpellier se console avec un double bonus

Inconstant depuis le début de saison, le MHR a concédé sa deuxième défaite de suite face aux Ospreys, après son premier revers à domicile. Menés par un excellent Justin Tipuric, les Gallois ont profité des échecs au pied de Léo Coly et Louis Carbonel pour s'imposer en fin de rencontre grâce à un essai de grande classe de Justin Tipuric. Montpellier repart en Hérault avec deux points de bonus (35-29).

L'UBB secouée en Afrique du Sud

Le déplacement bordelais chez les Sharks de Durban a vite tourné à la démonstration pour les Sud-Africains. Les coéquipiers de Siya Kolisi ont mené 22-0 à la pause et ont ensuite géré leur avance face à des Girondins moins concernés par cette rencontre de Champions Cup qu'en Top 14. Prochaine rencontre samedi 21 janvier à Gloucester pour l'UBB.