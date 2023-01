TRANSFERTS - Toujours dans sa volonté de sécuriser sur le long terme la plupart des cadres de son effectif, le Stade toulousain avance désormais ses pions sur le dossier Anthony Jelonch. Le troisième ligne international (26 ans, 22 sélections) est sous contrat jusqu'en juin 2024 mais pourrait voir les dirigeants haut-garonnais afficher leur volonté de prolonger son contrat sur le long terme.

Lorsque le Stade toulousain a annoncé ce jeudi la prolongation de contrat d'Alban Placines, le club haut-garonnais a poursuivi son objectif "Trajectoire 2027", en rappelant son axe 1 : "Consolider ses cadres". Et le casqué pourrait ne pas être le dernier membre important de l'effectif à poursuivre l'aventure en rouge et noir. Selon nos informations, le président Didier Lacroix a désormais pour objectif principal de convaincre l'international Français Anthony Jelonch de rester au club sur le long terme. L'ancien castrais, arrivé en 2021, s'est très vite imposé au sein de l'équipe toulousaine, au point d'en être un titulaire indiscutable. Membre important de l'équipe de France également, Jelonch est un joueur largement reconnu, qui pourrait être courtisé prochainement étant donné que son contrat se termine en juin 2024.

Logique donc, de voir les Toulousains prendre très au sérieux ce dossier, d'autant plus que le Gersois serait aussi motivé pour continuer sa carrière en Haute-Garonne. Alors que Placines, Meafou ou autre Brennan ont prolongé récemment et que Mauvaka, Baille, Neti, Marchand, Mauvaka, Aldegheri, Arnold et Cros sont sous contrat jusqu'en 2025 au moins, la prolongation de Jelonch serait une très bonne nouvelle au sein du pack. D'ailleurs, en troisième ligne, la situation d'autres joueurs est à l'étude...