Outil indispensable de communication, de travail et de divertissement, le smartphone tient dans notre quotidien une place majeure. Pour le protéger, RhinoShield œuvre depuis 2012 dans la conception de coques et de protections à la pointe de la technologie. Son leitmotiv est d'ailleurs : "Protéger votre technologie, votre individualité et notre planète". "Au centre du processus de conception", l'ingéniosité créative permet aux utilisateurs de personnaliser leur propre protection, selon son style et sa créativité, ou d'opter pour des coques complètes, transparentes ou modulaires avec un verso interchangeable. Elle est aussi à l'origine d'une nouvelle collection en partenariat avec la fédération française de rugby.

Une endurance remarquable

RhinoShield a voulu valoriser sa gamme de produits aussi résistants qu'endurants en s'associant, quasiment de manière logique, avec le XV de France. "Le rugby français, c'est une grande famille historique qui vous fait vibrer tous les jours, en écrivant la légende du ballon ovale. L'esprit d'équipe, la force du collectif, les valeurs de respect et de solidarité sont primordiales pour le rugby français et RhinoShield, assure Gautier Chautard, responsable des relations publiques pour RhinoShield France. Protégez votre téléphone, même en mêlée, soutenez le rugby français !"

RhinoShield s'associe avec la FFROther Agency

Outre l'assurance de montrer son soutien à l'équipe de France pendant le Tournoi des 6 Nations, les Coques officielles France Rugby, comme l'ensemble des 60 collections officielles, assurent une sécurité pour les téléphones supérieure aux standards militaires grâce à la technologie ShockSpread. RhinoShield offre une gamme d'accessoires premium pour iPhone, Android, AirPods ou encore Apple Watch mais pas seulement puisque ses produits sont compatibles avec plus de 120 modèles de téléphone.

L'expérience client ne s'arrête pas là : soucieuse des questions de santé, RhinoShield a banni plusieurs substances chimiques de leurs produits (BPA/BPS/BPF), jugées dangereuses pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge. En outre, au-delà d'arborer fièrement les couleurs du XV de France, RhinoShield est la solution idéale pour une consommation responsable.

