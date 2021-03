Et si tout était brisé ? Frappé par la Covid-19, le XV de France a navigué depuis mi-février entre rumeurs et communication fédérale parfois boiteuse. Mais la rumeur la plus persistance, désignant le sélectionneur comme patient zéro du cluster, et donc coupable de tout ce joyeux bordel, aurait sérieusement entamé la confiance entre le boss du XV de France et ses joueurs. Oui mais voilà, l’enquête interne menée par Christian Dullin, secrétaire général de la FFR, et Roger Salamon, président de la commission médicale, ayant innocenté Fabien Galthié, le lien entre le sélectionneur et ses troupes est-il renoué ? Ou la défiance à l’égard du sélectionneur est-elle toujours palpable ? "C’est vous (les médias) qui le dites. Ce ne sont que des rumeurs", lance Grégory Alldritt.

" Il y a des choses qui se passent dans le groupe. Ça reste dans le groupe, ça fait partie du XV de France "

Et de poursuivre, dans un discours bien évidemment ultra positif : "On a attaqué cette semaine de préparation comme les précédentes, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de sourire, de bonne humeur. On était tous contents de se retrouver". En écoutant les Bleus, ce mardi 9 mars en visio-conférence, l’épisode "bulle sanitaire", qui a tout de même déclenché l’intervention du ministère des Sports et ému tout le rugby français, serait même anecdotique. Dimanche soir, en retrouvant ses joueurs, Fabien Galthié a-t-il pris la parole pour faire une mise au point, pour s’excuser de tout ce foutoir alors que Bernard Laporte avait quelque peu bousculé l’assistance tricolore et "menacé" les joueurs trop bavards sur le sujet ? "Il y a des choses qui se passent dans le groupe. Ça reste dans le groupe, ça fait partie du XV de France. Il y a eu une enquête de faite… et tout est dit dans cette enquête", balaye le numéro 8 du Stade Rochelais.

De gauche à droite : Thomas, Alldritt, Dupont et JelonchIcon Sport

" Rien n’a changé… C’est super "

A voir le petit sourire, un brin emmerdé, du troisième-ligne Anthony Jelonch, bien content que son partenaire de conférence de presse, Anthony Bouthier, récupère la patate chaude, on ose quand même imaginer que l’ambiance à Marcoussis fut un peu spéciale lors des retrouvailles. Mais là encore, "la bonne ambiance" relayée par l’arrière du MHR orchestrera les dix minutes d’entretien. "Rien n’a changé dans le groupe… c’est super. Que ce soit entre le staff, les joueurs. L’ambiance reste toujours la même", assure Bouthier tout en expliquant que le groupe France n’a "pas eu de chance" avec ce cluster. Reste le fameux esprit de revanche et "l’envie de faire un grand match malgré ce qui s’est passé dans ce groupe. Le groupe le mérite" , dixit Anthony Jelonch. Une confidence sortie de la bouche du Castrais qui montre bien que quelque chose a tout de même affecté le XV de France…