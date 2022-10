Dimanche, les 42 Tricolores appelés par Fabien Galthié ont donc posé leurs valises à Marcoussis pour préparer la tournée de novembre. Le programme de celle-ci ? Il est pour tout dire assez copieux et consistera, cet automne, à se "cogner" les Wallabies au Stade de France, les Springboks à Marseille puis les Japonais à Toulouse.

Mercredi après-midi, Maxime Lucu, le demi de mêlée de l’Union Bordeaux-Bègles, nous confiait à propos de l’Australie, actuelle neuvième nation mondiale et considérée par les observateurs comme quelque peu illisible, depuis la dernière Coupe du monde : "Les Wallabies aiment à tenir le ballon sur de très longues séquences de jeu. On va donc être amené à beaucoup défendre et en ce sens, il nous faudra face à eux être très disciplinés tout au long de la rencontre." Ce à quoi ajoutait Thibaud Flament, le deuxième-ligne du Stade toulousain : "Comme ils l’avaient fait la dernière fois où nous les avons affrontés (été 2021), les Australiens essaieront de nous défier physiquement et faire parler leur puissance. A nous de répondre présents".

Lucu : "L’Afrique du Sud est l’équipe pratiquant le mieux le rugby moderne"

Mais au fil de cette parenthèse automnale, le choc attendu sera indéniablement celui de la semaine suivante, au Vélodrome de Marseille et contre les Springboks, champions du monde en titre. C’est ce soir-là, et pas avant, que l’on saura vraiment si les Tricolores de Fabien Galthié, tellement séduisants depuis trois ans, ont oui ou non des "gueules" de champions du monde. A ce sujet, Macime Lucu expliquait : "Les Springboks pratiquent un jeu assez atypique, fait de dépossession et d’agression. Ce sont probablement eux qui jouent le mieux le rugby actuel : ils sont très costauds, très forts dans le jeu au pied et à la retombée de ces ballons-là, mettent énormément de pression".

Contre le paquet d’avants le plus terrifiant du rugby contemporain, les coéquipiers d’Antoine Dupont seront donc soumis à une épreuve qu’ils n’ont probablement jamais expérimentée jusqu’ici. Mais à moins d’un an du début du Mondial en France, la tentation de gérer son effort afin de s’éviter une blessure fatale avant l’évènement n’est-elle pas réelle ? "C’est un fantasme, tranche Thibaut Flament. Avec toutes les échances qu nous attendent ces prochaines semaines et ces prochains mois, on ne peut pas se permettre de se préserver. Le meilleur moyen de se blesser, ce serait de calculer…"