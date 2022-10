Ce mercredi, à Marcoussis, Fabien Galthié et son staff (Laurent Labit, Thibaut Giroud, Shaun Edwards, William Servat et Karim Ghezal) ont animé le premier entraînement à haute intensité de la semaine. Pour rappel, les quarante-deux Tricolores amenés à disputer la tournée d’automne sont regroupés au CNR depuis dimanche soir et affronteront tour à tour les Wallabies (le 5 novembre à Saint-Denis), les Springboks (le 12 novembre à Marseille) et le Japon (20 novembre à Toulouse). Face à un millier d’enfants invités conjointement par la FFR et la Ligue Ile de France, les coéquipiers d’Antoine Dupont ont évolué dans une configuration globalement très classique.

"Globalement" ? Oui, parce que s’il fut ménagé d’entraînement hier après-midi, le Toulousain Thomas Ramos était cette fois-ci titularisé à l’arrière. Pour rappel, Matthieu Jalibert avait dépanné à ce poste lors de la séance de la veille, Toulousains et Rochelais ayant été mis au repos par le staff après avoir joué un match dimanche soir. Dès lors, Ramos aura-t-il sa chance face à l’Australie ? Excellent depuis le début de saison à Toulouse, l’ancien Columérin a essentiellement été utilisé au poste d’ouvreur sous les ordres d’Ugo Mola, Romain Ntamack s’étant blessé au tout début de la saison. Mais dans l’esprit de Fabien Galthié, il semble néanmoins fondamental de faire jouer les hommes en forme et de ce fait, on voit mal comment Ramos pourrait ne pas démarrer contre les Wallabies. Chez les trois-quarts, il faut enfin souligner que Yoram Moefana et Damian Penaud étaient titulaires sur les ailes.

Priso titulaire, Woki dans la cage, Laclayat ménagé

Sur cette séance,, aucune surprise ne fut à signaler dans le paquet d’avants construit par William Servat et Karim Ghezal : mercredi après-midi, c’était donc Dany Priso (Cyril Baille est en reprise, Jean-Baptiste Gros blessé et Reda Wardi suspendu) qui portait logiquement le chasuble floqué du numéro 1, quand Charles Ollivon était titulaire en troisième-ligne aux côtés de Gregory Alldritt et Anthony Jelonch. Cameron Woki et Paul Willemse, eux, faisaient équipe dans la cage et au talon, c’est Julien Marchand qui portait la tunique des titulaires. Pour information, le pilier droit d’Oyonnax Thomas Laclayat, souffrant, fut mercredi le seul joueur dispensé d’entraînement. Selon toute logique, il reprendra la course en fin de semaine.

Le 15 de départ probable :

15. Ramos; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Moefana; 10. Ntamack, 9. Dupont; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch; 5. Willemse, 4. Woki; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Priso