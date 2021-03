On a beaucoup glosé, ces derniers jours, au sujet des difficultés connues par les Bleus pour terminer leurs rencontres. Un constat évidemment étayé par les chiffres, puisque depuis le début du mandat de Fabien Galthié, les vingt dernières minutes sont les seules durant lesquelles les Bleus sont en déficit en nombre de points. Le truc ? Il est que le XV de France n’en présente pas moins un bilan excellent depuis plus d’un an (9 victoires, 3 défaites). Ce qui tend à prouver que ses faiblesses en fin de match ne sont pas rédhibitoires, loin s’en faut. C’est probablement là ce que Fabien Galthié a cherché à expliquer jeudi midi, en marge de l’annonce de l’équipe.

Tournoi des 6 Nations 2021 - Brice Dulin, Matthieu Jalibert et Paul Willemse (France)Icon Sport

"La réalité, c'est qu'à quatre minutes de la fin, nous étions devant au score, nous avions quatre points d'avance chez les Anglais, rappelait-il. Tout le monde pointe la fin du match mais ce qui est intéressant, c'est de regarder le match dans son ensemble. Dans le match dans son intégralité, il y a des moments où on peut mieux exploiter le scénario, où on peut creuser l'écart. Il y a des situations où on peut marquer des points sur lesquelles nous travaillons pour être plus efficace. On ne traite pas uniquement la fin de match et ces quatre minutes qui restent à jouer et où on mène mais aussi tout ce qui se passe avant."

Patience, les Bleus !

En clair ? Plutôt que de regretter d’avoir été faible sur un de ses points faibles, le XV de France a surtout conscience d’avoir péché sur un de ses habituels points forts, à savoir l’efficacité dans les zones de marque. On se souvient ainsi qu’à Twickenham, les Bleus ont égaré pas moins de 3 ballons dans les zones proches de l’en-but. . Un mal qu’on avait – tiens donc – déjà identifié en Irlande, avec cette occasion à un mètre de la ligne déjà gâchée par une passe du demi de mêlée français, en plein dans le nez du pauvre Paul Willemse qui passait par là… "C’est tellement dur de rentrer dans ces zones-là à ce niveau qu’il est très important d’en ressortir à chaque fois avec des points, confirmait le talonneur Julien Marchand. On a vu ces dernières semaines qu’en se "dépêchant" on avait réussi à marquer des essais et cela nous a peut-être mal habitué. À nous de travailler plus dur pour être encore plus précis, et surtout plus patient."

Tournoi des 6 Nations 2021 - Julien Marchand (France) contre l'AngleterreIcon Sport

Cela d’autant plus que s’il souhaite remporter le Tournoi, le XV de France devra marquer au moins un point de bonus offensif sur les deux matchs qu’il lui reste à disputer, sinon deux… Une donnée forcément essentielle pour la bande de Fabien Galthié. "Ce n’est pas quelque chose qui a modifié notre préparation, mais c’est forcément quelque chose que l’on prendra en compte dans la construction de nos matchs" Raison de plus de retrouver une efficacité maximale dans les zones de vérité...