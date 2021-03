Elle était attendue. La liste du sélectionneur Fabien Galthié pour préparer le prochain Crunch, prévu samedi prochain, est tombée, avec son lot d’absents. Parmi eux, les Toulonnais Swan Rebbadj et Louis Carbonel. Pourtant tous deux auteurs d’une grosse prestation samedi soir, ils ne voyageront pas du côté de Marcoussis en compagnie de leurs coéquipiers Jean-Baptiste Gros, Romain Taofifenua et Baptiste Serin.

Carbonel victime du retour de Ntamack

Fabien Galthié a donc décidé de se priver de Louis Carbonel. Romain Ntamack, qui est revenu sur les pelouse de Top 14 samedi face à Brive, est réintégré directement par son sélectionneur. Malgré un match où il n’a pas brillé, le staff des Bleus lui fait confiance. Ce retour initie un jeu des chaises musicales qui éjecte donc le demi d’ouverture Louis Carbonel du groupe. Pourtant, seulement deux numéros 10 seront dans le groupe pour affronter le XV de la Rose avec Ntamack et Jalibert.

Choix qui interroge d’autant plus que Thomas Ramos n’est pas non plus dans le groupe. Le Toulousain, qui souffre d’une blessure à un mollet contractée hier face au CAB, sur la pelouse d’Ernest Wallon, pouvait également couvrir le poste de numéro 10. Dans cette nouvelle liste des 31, seul Anthony Bouthier peut désormais jouer aux deux postes, mais il est le seul arrière avec Brice Dulin.

Louis Carbonel avait mis toutes ses chances de son côté samedi soir en réalisant un gros match face au Racing 92. Avec Baptiste Serin à la mêlée, le demi d’ouverture a été impérial au pied (6 pénalités et 1 transformation, 100% de réussite) pour un total de 20 points inscrits sur les 25 de son équipe. Malgré un temps de jeu réduit ces dernières semaines avec seulement une petite apparition lors du match du XV de France en Italie, Louis Carbonel a répondu présent et a changé le jeu d’un RCT qui était en manque de numéro 10 ces derniers matchs. Son association avec Serin a fait des merveilles et il pouvait logiquement espérer être cette liste des 31.

Cazeaux préféré à Rebbadj

Autre surprise du côté de la Rade, c’est l'absence de Swan Rebbadj dans la liste communiquée par le staff des Bleus ce dimanche. Le polyvalent deuxième ou troisième ligne toulonnais n’a pas été retenu et c’est le Bordelais Cyril Cazeaux qui a eu les préférences de Fabien Galthié. S’il n’avait pas participé aux deux premières rencontres du XV de France dans ce Tournoi des 6 Nations 2021, Rebbadj était présent durant les semaines de préparation avant l’épisode Covid. Il avait ensuite été considéré "cas contact".

Samedi soir, face aux Ciel et Blanc, Swan Rebbadj a également réalisé un excellent match. Toujours aussi dominant dans les airs, celui qui était utilisé en tant que troisième ligne fut décisif en toute fin de match. Alors que les coéquipiers de Virimi Vakatawa étaient dans l’avancée, le natif de Mont-de-Marsan a permis à son équipe de l’emporter et de ne pas voir le Racing profiter de sa dernière occasion grâce à un énorme contre-ruck. Patrice Collazo, d'ailleurs, déclarait en conférence de presse: “Le plus emmerdant, ce serait qu'ils me prennent Swan Rebbadj et Matthias Halagahu”. Le coach toulonnais a été entendu puisque le troisième ligne va rester du côté de Toulon.

Par Yohan Lemaire