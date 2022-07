Après ces dix victoires consécutives, qu’est-ce qui pourrait vous arrêter ?

Il ne faut pas commencer à se voir plus beau que tout le monde parce que l’on a gagné dix matchs de suite. N’oublions pas que ça s’est parfois joué sur rien, une action, un ballon tombé… Ça tourne en notre faveur ces derniers temps mais ça ne sera pas tout le temps comme ça non plus, il faut le garder à l’esprit.

En quoi le XV de France a-t-il changé par rapport au début de la saison ?

À force de victoires, nous avons gagné en confiance. Et en vécu, aussi, comme l’équipe n’a pas trop tourné sur la majeure partie de la saison. On commence à bien se connaître, en sachant qu’il y a aussi le fait que l’on soit nombreux à venir du même club (Toulouse). Sur le terrain, on arrive désormais à mieux gérer les fins de match. Avant, il y avait la volonté de trop bien faire et un trop-plein d’envie parfois, du coup on perdait en lucidité sur les moments clés, on commettait des erreurs… Maintenant, ça tourne pour nous. C’est le travail de l’équipe mais encore plus celui du staff qui est récompensé. Chaque membre de l’encadrement a sa part dans nos victoires, c’est grâce à eux que l’on performe. Même si nous sommes sur le terrain, tout part du staff.

Quel a été le moment le plus fort de cette année en Bleu ?

Le match contre la Nouvelle-Zélande. C’était un match particulier pour moi. Je le mettrai en première position et de loin. Et ce soir-là, tout était réuni : le jeu, l’ambiance. On a envie de revivre ces moments-là.

Quelle a été la victoire la plus dure à obtenir ?

Celle-là (la deuxième victoire contre le Japon NDRL). Je ne veux pas mettre la faute sur la fatigue mais tout a été dur. Il y a eu beaucoup d’erreurs et il a fallu tout donner pour revenir et s’imposer. Le match au pays de Galles aussi avait été acharné. Mais ces deux rencontres n’ont rien à voir : à Cardiff, c’était dur mais nous étions en confiance. C’était de la bonne confiance. On était sûrs de nous. On avait cette obsession de la victoire qui fait que l’on avait tout donné pour arracher le succès. On ne pouvait pas perdre.