Certains noms marquants tels que Maxime Mermoz, Thomas Domingo ou encore Laurent Sempéré ont déjà quitté les pelouses les saisons précédentes. Cette année encore, beaucoup de joueurs de cette génération dorée s’en iront en laissant un certain vide derrière eux.

Maxime Médard

C’est le dernier en date à avoir annoncé sa retraite. “Wolverine” aura laissé sa trace en Top 14 et avec le XV de France, après dix-huit saisons et 359 rencontres au plus haut niveau (toutes avec le Stade toulousain). Maxime Médard va raccrocher des crampons bien usés. L’homme d’un seul club aura contribué, avec ses 113 essais inscrits, aux cinq titres de champion de France et trois coupes d’Europe remportés avec les Rouges et Noirs. Avec le XV de France également, sa carrière aura été belle. Une aventure en Bleu terminée avec 63 sélections et 14 essais marqués. Cependant, sa carrière internationale laissera derrière elle comme un petit goût d'inachevé. L'arrière toulousain n'est pas du grand chelem en 2010 mais prend part à la finale malheureuse du Mondial 2011. Il connaîtra sa dernière cape en 2019 lors de la Coupe du monde au Japon.

Fulgence Ouedraogo

C’est un autre joueur d’un seul club qui tirera sa révérence en fin de saison. En près de 20 ans au club, le robuste troisième ligne burkinabè d’origine a disputé (à l’heure actuelle) 338 matchs en professionnel sous le maillot montpelliérain. “Fufu” aura connu deux finales de Top 14 (2011, 2018) sans être sacré, mais remportera deux challenges européens (2016, 2021. Sous la tunique bleue (39 sélections), il aura aussi tout connu, que ce soit le grand chelem en 2010, la défaite en finale de la Coupe du Monde 2011, mais aussi les années plus difficiles de l’ère Philippe Saint-André.

Guilhem Guirado

Partenaire de Fulgence Ouedraogo depuis 2019, Guilhem Guirado a annoncé en fin de saison dernière qu’il rapprocherait les crampons au terme de l’exercice 2021-2022. Catalan d’origine, Guirado débute sa carrière avec l'USAP en août 2006, quelques semaines après avoir été sacré champion du monde des moins de 21 ans. Il y sera champion de France 2009 avant de rejoindre Toulon en 2014 après la relégation des Catalans en Pro D2. Dans le Var, il complète son palmarès avec un titre de champion d’Europe (2015 avant de rejoindre Montpellier en 2019. En Bleu, il a connu 74 sélections dont 32 comme capitaine sans gagner le moindre trophée. Il a disputé trois coupes du monde (2011, 2015, 2019) avec en point d'orgue la finale atteinte en Nouvelle-Zélande.

Coupe du monde 2019 - Guilhem Guirado (France) après la défaite des Bleus en quart de finale contre le Pays de GallesIcon Sport

Lionel Beauxis

Du sud-ouest palois au bord de méditerranée à Béziers, un voyage long de 19 ans s'achèvera le 12 mai 2022 pour Lionel Beauxis. Avec le Stade français qu'il rejoint après avoir quitté le Béarn, il sera champion de France en 2007. La même année, il gagnera la Tournoi des Six Nations et participera à la coupe du monde en France. Son départ à Toulouse en 2011 sera lui aussi couronné de succès puisqu'il remportera un deuxième Brennus l'année de son arrivée. Son chemin se poursuivra ensuite à Bordeaux (en 2014) puis à Lyon (en 2017). Et alors qu'il n'est plus rappelé avec les Bleus depuis 2012, Jacques Brunel le convoque en 2018 à l'occasion du Tournoi des Six Nations. Il quittera Lyon pour s'engager avec Oyonnax en Pro D2 en 2019 avant le clap de fin avec Béziers cette saison.

Eux deux ne sont pas champions du monde en 2006 avec les Bleuets. Mais ils font partie de la même génération qui a marqué le rugby français :

Louis Picamoles

Le numéro 8 (ou deuxième ligne dernièrement) formé à Montpellier, a annoncé en octobre dernier qu’il prendrait aussi sa retraite. Louis Picamoles a commencé au plus haut niveau lors de la saison 2004-2005 avec le MHR avant de partir vers de nouveaux horizons en 2009. Cette année-là, il signe au Stade toulousain où il passe sept ans avec deux titres de champion de France (2011-2012) et une Coupe d'Europe à la clé. Après un passage réussi à Northampton en 2016, son retour à Montpellier entre 2017 et 2021 se termine sur une note amère puisque Philippe Saint-André lui annonça le non-renouvellement de son contrat. Il signera donc à Bordeaux-Bègles pour une ultime pige de seize mois.

Top 14 - Louis Picamoles (UBB)Icon Sport

François Trinh-Duc

L’ex-ouvreur du XV de France, a lui aussi annoncé qu’il quitterait les terrains à la fin de la saison. Comme Louis Picamoles et Fulgence Ouedraogo, il débute sa carrière professionnelle du côté de l’Hérault en 2004. Après douze saisons et un titre de champion de Challenge Cup, il quitte son club de cœur pour rejoindre Toulon, où il restera jusqu’en 2019. Lors de son passage au Racing 92 entre 2019 et 2021, il échoue en finale de Champions Cup contre Exeter. C'est finalement aux côtés de Louis Picamoles qu’il termine sa carrière à L’UBB. Sa carrière internationale aura aussi été bien remplie avec un grand chelem en 2019, une finale de coupe du monde en 2011 et 66 sélections.

Loïc Jacquet (Castres olympique) et Damien Chouly (USA Perpignan) seront peut-être les derniers représentants en Top 14 de la génération 2006. En fin de contrat dans leurs clubs respectifs, les deux joueurs ne se sont pas encore prononcés sur leur avenir.

Par Iker LAGRENADE