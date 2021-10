Cela n’a échappé à personne : samedi soir face à Castres, le Toulousain Romain Ntamack a disputé la dernière demi-heure en position de premier centre. Ceci alors que nous annoncions vendredi dernier, dans ces colonnes, la tentation du sélectionneur Fabien Galthié de l’aligner à ce poste contre l’Argentine pour l’associer à Matthieu Jalibert à l’ouverture. Une option imaginée après la blessure d’Arthur Vincent et qui a pris d’autant plus de poids depuis le forfait de Gabin Villière en début de semaine dernière, puisque Gaël Fickou pourrait être décalé à l’aile. Selon nos informations, la tendance de titulariser à la fois Jalibert et Ntamack contre les Pumas se confirme, au nom notamment de la grande forme des deux hommes en ce début de saison.

Alors que les échanges entre le staff des Bleus et ceux des clubs sont nombreux, voir ce remaniement dans la ligne de trois-quarts toulousaine en cours de match n’est donc sûrement pas un hasard. Interrogé à ce sujet, Clément Poitrenaud, en charge des arrières des Rouge et Noir, est resté mesuré : "On essaie toujours de cultiver la polyvalence, c’est important pour nous. Lors de la saison 2018-2019, Romain a joué plus centre qu’ouvreur. On sait tous qu’il est capable d’évoluer aux deux postes. Aujourd’hui, c’est notre numéro 10 et il dépanne au centre quand on en a besoin avec beaucoup de talent."