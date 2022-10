"Ce maillot allie une coupe près du corps à des matières de haute performance : polyester, élasthanne et double face jacquard, assurant maintien, confort et légèreté" a confié la FFR. Avant d'ajouter : "Fort de sens et de valeurs, il rend hommage aux 1922 clubs amateurs, premiers supporters du XV masculin." Au design épuré, le maillot a été conçu à partir de matières sourcées en Europe et confectionné en France.

Si la tunique ne sera probablement pas portée lors de la Coupe du monde 2023, elle souligne cependant le chemin a parcourir avant le coup d'envoi de l'événement attendu par tous les amateurs de rugby. A l'intérieur du maillot, la phrase "la route pour 2023" se devine et témoigne de l'engouement pour la future compétition mondiale.