Avec du recul, quel regard avez-vous porté sur l’association Jalibert - Ntamack ?

A la fin du match, nous étions un peu amers, notamment par rapport à ce que nous avions très bien travaillé en amont du match et que nous ne sommes pas parvenus à reproduire durant la rencontre. Nous savions que ce serait difficile car c’était un match de reprise. Nous avions beaucoup d’attente sur cette association. Nous les espérions en connexion, voire même en fusion. Seulement, nous nous sommes retrouvés en difficultés parfois sur les rucks, avec des ballons lents. Nous avons mal négocié des situations en raison de choix de jeu pas conformes à ce que nous avions préparé. L’adversaire a également tout fait pour nous empêcher de mettre de la vitesse. Après, on savait qu’on n’allait pas avoir une copie parfaite sur un premier match. Maintenant, rien ne nous dit qu’en jouant avec deux vrais centres, nous aurions mieux fait.

Est-ce un problème de placement ?

C’est un problème global. Une telle organisation demande aux joueurs autour de Romain et Matthieu d’effectuer des tâches supplémentaires pour que ces deux-là soient le plus souvent debout et disponibles pour organiser notre jeu à la main ou au pied. Ça demande un peu de temps et de travail. C’est pour ça que nous avions travaillé à balles réelles en demandant à l’entraînement aux joueurs en face de ralentir au maximum les ballons. Parce que ce sera la stratégie de nos adversaires à chaque fois qu’on décidera de mettre en place cette organisation.

Romain Ntamack est sorti du terrain marqué. Avez-vous échangé avec lui ?

Dès la fin du match, nous avons discuté. Il était marqué comme nous, parce qu’il savait que nous n’avions pas réussi à le mettre dans les meilleures dispositions. C’est un grand compétiteur. Il sait la grande confiance que nous avons en lui depuis le Mondial 2019 au Japon. Nous avons aussi discuté avec Matthieu sur les choix qui auraient pu parfois être meilleurs. La responsabilité est partagée, elle ne s’est pas focalisée uniquement sur Romain. Bien au contraire.

Cette association, est-ce une option tactique supplémentaire ou est-ce ce vers quoi vous souhaitez tendre durablement ?

C’est une option tactique supplémentaire qu’on se devait de tester. Dans deux ans, nous aurons une échéance importante avec un effectif imposé où il faudra avoir des joueurs capables de jouer sur plusieurs postes et d’évoluer dans différentes organisations. C’est donc une option que nous pouvons utiliser en début de match mais aussi en cours de rencontre si l’on doit trouver des solutions pour accélérer le jeu ou avoir une meilleure gestion, notamment par le jeu au pied.

Comment lutter contre l’idée que pourrait se faire Romain Ntamack d’être sacrifié au profit de cette association ?

Romain n’est surtout pas sacrifié. Nous avions beaucoup échangé avec lui en amont de cette tournée. Romain est un joueur sur lequel nous comptons. C’est un excellent ouvreur et il a toujours répondu présent et très bon avec l’équipe de France. Et si on le met au centre, ce n’est pas pour le sacrifier. Bien au contraire. C’est juste pour être meilleur et plus efficace dans notre jeu.