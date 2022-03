Ils ont scoré

Elle s’est montrée impériale pendant le Tournoi, la deuxième ligne titulaire des Bleus durant ce grand chelem a pleinement réussi son retour en championnat ! Dans un premier temps, c’est Paul Willemse qui a impressionné tout le monde avec Montpellier. Capitaine pour l’occasion, il s’est offert un doublé face à Biarritz. Quelques heures plus tard, c’est Cameron Woki qui a goûté à l’en-but de Jean-Bouin. Titularisé dans la cage avec l’UBB, Woki a rendu une copie quasiment parfaite.

Pour ce qui est de la première ligne, les "finisseurs" bleus ont su tirer leur épingle du jeu. Face à Clermont, c’est Jean-Baptiste Gros qui a inscrit son essai pour pleinement fêter son retour sous le maillot de Toulon. Le pilier gauche a été un des meilleurs Chelemards ce week-end.

Eux ont clôturé la vingt-et-unième journée ! Thomas Ramos et Peato Mauvaka ont retrouvé le Stade toulousain face à Lyon avec une victoire importante, un retour sur le podium en championnat et surtout un essai marqué. Tous deux étaient titulaires d’entrée avec le Stade toulousain.

Ils ont brillé

Il n’est pas obligatoire de marquer pour réaliser un bon match ! La plupart des autres Chelemards ont rendu bien des services à leur club. En premier lieu, Maxime Lucu. Le demi de mêlée a mené de main de maître l’UBB vers la victoire à Paris. De même pour Julien Marchand, Cyril Baille, Romain Ntamack, François Cros et Antoine Dupont. Tous les cinq sur le banc au coup d'envoi, ils ont fait la différence lors de leur entrée en jeu face au Lou.

Côté Lyonnais, Romain Taofifenua n’a pas donné sa part au chien. Le deuxième ligne n’a jamais cessé d’avancer et de faire mal à la défense toulousaine. Lui aussi est remplaçant en Bleu mais a joué un rôle importantissime pour le titre tricolore. Sous le maillot rochelais, c’est Uini Atonio qui a mis au supplice son vis-à-vis racingman en mêlée fermée, le pilier droit a été un des grands artisans du succès maritime face aux Franciliens.

Ils ont été discrets

Il était attendu comme le messie sur la Rade, Gabin Villière n’aura pas réussi de coups d’éclat face aux Clermontois. Toujours adepte du combat au ras des rucks, l’ailier n’aura pas eu énormément de ballons à se mettre sous la dent. Dans le même match, Damian Penaud n’aura pas non plus pesé lors de son entrée en jeu. Tout comme Villière, peu de munitions à exploiter et une rencontre au final frustrante pour le feu-follet auvergnat.

Eux aussi remplaçants face au Racing 92, Jonathan Danty et Grégory Alldritt ont pleinement participé à la victoire rocherais sans pour autant mettre à mal la défense ciel et blanche.

Pour clôturer ce petit tour d’horizon, Mohamed Haouas, Matthis Lebel, Thibaud Flament et Dylan Cretin étaient tous titulaires avec leur club respectif mais n’auront pas eu le rendement attendu. Le deuxième ligne toulousain - replacé en troisième ligne ce dimanche - est apparu en difficulté en début de rencontre, ce qui lui aura même valu une remontrance de la part de son manager Ugo Mola.

Ils n’ont pas joué : Anthony Jelonch, Gaël Fickou, Damba Bamba, Melvyn Jaminet et Yoram Moefana (le centre bordelais est touché au genou).