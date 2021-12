Nouvelle vague Covid-19 oblige, la 154e Assemblée Générale Financière s’est déroulée ce samedi sous forme de visio-conférence. Une exercice qu’a regretté le président Bernard Laporte lors de sa prise de parole pour ouvrir l'événement. Toutefois, il s’est voulu très optimiste, remerciant notamment les staff des deux XV de France, féminin et masculin, pour leurs résultats sportifs. Il a également salué "la performance nippone des septistes féminines médaillées d’argent aux Jeux Olympiques" et le titre de meilleur joueur du monde d’Antoine Dupont.

La suite ? La FFR a principalement présenté au cours de cette AG un résultat d'exploitation déficitaire de 3,86 millions d’Euros pour la saison 2020/2021. Un résultat qui a été approuvé à 85,69 % des clubs représentés. "La crise sanitaire a pesé de manière violente sur ce résultat, a précisé d’emblée le trésorier Alexandre Martinez. Nos hypothèses ont été balayées par la crise, mais nous avons revu notre prévisionnel et j’estime ce résultat présentable." Le budget prévisionnel de la Fédération française de rugby pour la saison 2020-2021, déficitaire à hauteur de 5,6 millions d'euros en raison notamment du plan d'aide de 35 millions pour le rugby amateur, avait été approuvé par 77% des clubs, en juillet 2020. Il avait été revu en novembre 2020 en raison notamment des matchs internationaux à huis clos à un déficit de 9,6 millions d'euros.

"La fédération a fait preuve de résilience et nous avons su faire les économies nécessaires sans pour autant remettre en cause le plan de relance en faveur des clubs. Car c’est le rôle d’une fédération d’assurer dans des conditions exceptionnelles la bonne santé de ses clubs. Sans avoir recours au PGE, je le précise. C’est un choix politique fort de redistribuer les ressources et les richesses de la Fédération en direction des Ligues et des clubs. Aujourd’hui, la situation financière de nos clubs est plus satisfaisante qu’avant la crise. Pour autant, la solidité financière de la FFR reste forte"

Evidemment, l’opposition s’est émue de ce déficit sur cette saison 2020/2021. "Nous avons donc 4 saisons d'affilée avec un résultat d'exploitation déficitaire, a stigmatisé Florian Grill, président de la Ligue Ile-de-France, au cours de cette Assemblée Générale Financière. Au total, c'est plus de 16 millions d'euros de déficit d'exploitation en 4 ans. Pour la saison prochaine 21/22, sans la vente du Tournoi à CVC qui rapporte près de 9 M d'euros, nous aurions à nouveau une grosse perte de l'ordre de - 7 M d'euros."

Le prochain budget prévisionnel sera présenté en juillet prochain. "Les résultats, aujourd’hui très encourageants des équipes de France constituent probablement notre meilleur atout de fidélisation de nos licenciés, de nos partenaires présents et futurs et de nos publics, assure encore le trésorier Alexandre Martinez. Autant d’éléments ayant des répercussions positives sur nos finances. Je suis donc raisonnablement optimiste puisque notre billetterie pour le prochain Tournoi des 6 Nations affiche déjà complet pour les matchs contre l’Angleterre et l’Irlande. Nous allons donc construire un budget pour rétablir nos fonds propres, même si notre volonté politique n’est pas de thésauriser. Maintenant, l’incertitude liée à la pandémie doit tempérer en partie l’optimisme de cette vision."

En parallèle, le trésorier Alexandre Martinez a également présenté le projet de création du centre d’innovation du rugby (Stade Raoul-Montbrand) situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Un projet pour lequel les responsables fédéraux envisagent de souscrire un emprunt de l’ordre de 17,5 millions d'euros. Un emprunt qui viendrait prendre le relais de celui encore en cours pour le CNR de Marcoussis pour environ 18 mois. Quelques voix se sont élevées pour s’interroger sur la pertinence de ce choix, d’autres ont émis l’idée d’utiliser l’argent versé par CVC. "Une entreprise non endettée n’est pas une entreprise qui gère bien ses finances, a répondu Alexandre Martinez. Et si l’on emprunte, c’est que les banques nous font confiance et reconnaissent notre solidité financière." Cet emprunt mis au vote a lui aussi été approuvé à 80,11 % des clubs représentés.