Contrairement aux échéances précédentes, la crise sanitaire perturbe la programmation du XV de France. Thibault Giroud, préparateur physique et directeur de la performance des Bleus, énumérait, mercredi en conférence de presse, les multiples facteurs de performances qui entrent en compte lors de cette tournée australienne : "Nous devons nous adapter à ce que le gouvernement australien impose vis-à-vis de la crise sanitaire. Nous avons subi un long moment d’isolement suite à nos tests PCR et de nombreux changements de programmation d'entraînement. Nous sommes donc dans un développement de qualité physique qui est moindre que ce que nous avons pu faire jusqu’à maintenant. Mais on ne se plaint pas, on est obligé de s’adapter”

Ramener le groupe au complet

Le préparateur des Bleus poursuit : "Nous sommes en fin de saison, nous avons de jeunes joueurs et un groupe de quarante-un éléments que l’on ne peut remplacer selon les blessures. L’objectif est d’essayer de les protéger un maximum et ramener le groupe au complet, jusqu’au premier test match, le 7 juillet.” Malgré tout, l’objectif pour le préparateur physique est de ramener la même envie, le même professionnalisme, la même pertinence et précision qu’à l'accoutumée pour atteindre les standards demandés. Au vu de la situation sanitaire, ils seront toutefois différents.

De nouvelles restrictions à venir ?

Par ailleurs, l’Australie, qui semblait pourtant épargnée jusqu’alors, est de plus en plus touchée par la crise sanitaire, ce qui encourage le préparateur physique à revoir ses plans quotidiennement. "Par exemple, nous ne choisissons pas nos horaires d’entraînement. Encore une fois nous sommes assez professionnels et nous avons assez d’expérience pour pouvoir réagir et tourner autour de ce que l’on nous impose. J’espère que nous allons pouvoir y arriver jusqu’à la fin de la tournée. »

Cependant, jusqu’à la fin de la semaine, le staff du XV de France augmentera l’intensité de ses entraînements. Objectif : évaluer ce que chaque joueur sera en capacité de produire physiquement durant cette tournée en Australie. Avec dans un coin de la tête, l'idée de créer la surprise face aux Wallabies.

Par Louis Valat