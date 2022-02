C'est compliqué de grandir dans le rugby avec le même nom que l'actuel sélectionneur du XV de France ?

J'ai 20 ans, cela fait donc 20 ans que c'est comme ça pour moi (il sourit). J'ai toujours été très reconnaissant envers les coaches qui ne prenaient pas mon nom en compte. C'est le cas à Colomiers, d'ailleurs. Dès que je sens que ça a un effet, favorable ou non, ça me déplaît. Je savais qu'en disputant ce match à Aix-en-Provence (pour ses débuts chez les professionnels, le 20 janvier, NDLR), ça allait faire parler. Je suis habitué. Je ne dis pas que je fais attention mais ça fait partie de moi.

Difficile de ne pas faire la comparaison avec votre père alors que vous jouez au même poste...

Oui, le hasard veut que je me retrouve à jouer au même poste et dans le même club vingt ans plus tard. Pourtant ce n'était pas gagné. Quand j'ai commencé au Pic-Saint-Loup, je jouais arrière. Puis, à Montpellier, j'étais tout petit, je faisais 50 kg et on m'a gentiment dit de jouer demi de mêlée. Mon père et moi, on a toujours eu une super relation. On est très proches, on partage beaucoup, surtout dans le rugby. Il m'a toujours accompagné. Et j'adore quand il vient à mes matches. C'était top qu'il ait pu assister à ce match à Aix-en-Provence. On a toujours partagé cette passion. J'essaie de m'enrichir le plus possible à ses côtés.

Quelles images gardez-vous du joueur Fabien Galthié ?

Je ne l'ai jamais connu en tant que joueur. Il a arrêté en 2003 et je suis né en 2001. Bien sûr, j'ai vu la finale du Stade français en 2003, quelques matchs de Coupe du monde en Australie ou le Grand Chelem de 2002... Mais je ne regarde pas les matches de mon père car le rugby a considérablement évolué. Cela fait maintenant vingt ans qu'il a arrêté. Ce serait une erreur de me focaliser sur ses performances d'il y a vingt ans et d'essayer de le copier. Je n'ai pas à le copier. Je poursuis mon apprentissage et je joue mon rugby.