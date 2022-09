"Ce n’est pas un problème pour nous. C'est un travail hyper intéressant que nous allons élaborer avec les joueurs cadres. C'est-à-dire que nous allons nous réunir avec Julien Marchand, Greg Alldritt, Anthony Jelonch, Charles Ollivon, Antoine Dupont et Gaël Fickou" confie le sélectionneur du XV de France au moment de revenir sur la question du capitanat. Capitaine lors de la dernière tournée de novembre et du Grand Chelem, le demi de mêlée du Stade Toulousain Antoine Dupont sort d'un mandat couronné de succès. De son côté, Charles Ollivon s'est imposé à deux reprises face au Japon avec les Bleus lors de la tournée estivale et semble revenir à son meilleur niveau, comme en témoignent ses dernières performances avec le RCT et l'équipe de France, après sa blessure au genou.

Mais alors que la présence du troisième ligne toulonnais dans le XV de départ n'est pas encore assurée, Fabien Galthié ne se ferme aucune porte : "À partir de mi-septembre, nous allons commencer par une série d’entretiens individuels. Comme nous l’avions fait avant de désigner Antoine (Dupont) l’an dernier. Nous avons beaucoup échangé, tous ensemble. C’est leur projet, leur histoire. Et nous désignerons dès le lundi du premier rassemblement notre capitaine pour la tournée."