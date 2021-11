Vous avez joué vingt-cinq minutes face aux Pumas. Quel sentiment ce match vous a-t-il laissé ?

Avant que je n’entre en jeu, je sentais de l’extérieur qu’il y avait beaucoup de tension, beaucoup d’agressivité. Ça s’est confirmé sur les premiers contacts : c’était âpre, dur, engagé. Les Pumas n’étaient pas là pour blaguer…

On sait les Argentins très provocateurs sur un terrain de rugby. Est-il difficile de garder ses nerfs, dans ces cas-là ?

On a essayé de rester calme, sans pour autant tendre l’autre joue. Dans les moments de chamaillerie, il faut aussi savoir s’affirmer, montrer qu’on n’est pas là pour se faire secouer… Si tu veux être respecté, il faut répondre aux provocations, aux poussettes…

Vous avez longtemps eu le sang chaud, sur les terrains. Avez-vous travaillé là-dessus ?

J’ai souvent été pénalisé pour des gestes d’énervement, par le passé. Aujourd’hui, j’ai 30 ans, je suis plus expérimenté et j’essaie simplement de ne plus tomber dans le piège. Je ne me laisse pas faire mais je reste dans la règle.