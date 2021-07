Depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié à la tête du XV de France, fin 2019, les Bleus enchaînent les satisfactions. Le Tournoi des 6 Nations 2020 et 2021 sont de relatives réussites, tout comme la Coupe d'Automne des Nations et la dernière tournée en date, en Australie. Ces différentes échéances ont permis de faire émerger un groupe solide, qui compte dans ses rangs des joueurs de très haut niveau. On peut mentionner bien sûr les Antoine Dupont, Virimi Vakatawa, Romain Ntamack ou encore Gregory Alldritt. En plus, la France entière a pu se rendre compte de l'incroyable réservoir que compte le rugby tricolore.

Que ce soit lors de la Coupe d'Automne des Nations, où lors de la tournée en Australie, des Bleus remaniés ont fait le travail, et plutôt très bien, prouvant que l'équipe de France a de belles heures devant elle. Les victoires et coups de force se sont multipliés, après une décennie plutôt très décevante. Pour autant, si l'espoir est revenu et que la France fait pour beaucoup partie des favoris pour la coupe du monde 2023, il ne faut pas oublier qu'elle n'a rien gagné pour autant.

Magnifiques perdants

Les Bleus ont surpris par la qualité de leur Tournoi 2020, mais ont finalement échoué à la deuxième place derrière l'Angleterre. Défaite d'autant plus frustrante que ce sont les Français eux-mêmes qui ont offert un point de bonus défensif décisif aux Anglais. À la Coupe d'Automne des Nations, rebelote. Le XV de France se hissait en finale et délivrait une performance aussi géniale qu'inattendue face à ces mêmes Anglais, à Twickenham. Mais une nouvelle fois, les Bleus devenaient de magnifiques perdants en s'inclinant en prolongation.

6 Nations 2020 - Antoine Dupont (XV de France) contre l'AngleterreIcon Sport

Les défaites encourageantes se transformaient ensuite en revers frustrants, lors du Tournoi 2021. Face à l'Angleterre et surtout à l'Écosse, les Bleus étaient capables de mieux faire et terminent une nouvelle fois à la deuxième place. Malgré le niveau affiché et notamment l'exploit face au pays de Galles, un sacre était maintenant attendu. La Tournée en Australie, mi-juillet, devenait alors un objectif, avec un enjeu colossal : gagner une tournée en Australie, pour la première fois depuis 49 ans. Mais la saison éreintante que venait de traverser les joueurs a obligé le staff àcs'adapter, et à faire venir un groupe inexpérimenté.

2021-22, c'est la bonne ?

À l'image de la Coupe d'Automne, le réservoir français a fait plaisir à voir et ces jeunes Bleus ont même réussi à décrocher un premier succès en Australie depuis 31 ans. Mais au final, deux défaites frustrantes viennent gâcher le bilan comptable. Les Français repartent vaincus, malgré les satisfactions, avant de retrouver des vacances, enfin. Cette pause, c'est donc l'occasion de faire le bilan pour les joueurs de Fabien Galthié. En 2021, année pourtant de réussite aux premiers abords, le XV de France possède un ratio de seulement 50% de victoires (quatre succès contre quatre défaites). En plus, elle n'a donc rien vraiment gagné, ni la tournée, ni le Tournoi.

XV de France - Vincent et Danty (France), face à l'Australie.Icon Sport

En 2021-22, la donne doit donc changer. S'il n'y aura pas de Coupe d'Automne des Nations, la tournée d'automne sera bien évidemment au programme. Une réception de la Géorgie à Bordeaux, et surtout celles des All Blacks et de l'Argentine à Saint-Denis. Au minimum deux succès et idéalement un 100% de victoires sont attendus pour confirmer les espoirs placés en l'équipe de France. Ensuite, le Tournoi des 6 Nations 2021 sera décisif. Après les deux deuxièmes places, la France entière attend maintenant un sacre, onze longues années après le Grand Chelem de 2010.

La saison prochaine donc, les Bleus ont pour mission d'enfin concrétiser tous les espoirs et de transformer les défaites encourageantes en succès retentissants. Pour passer un cap et acquérir un maximum de confiance en vue de la coupe du monde 2023, à domicile, des succès doivent arriver. Alors, 2021-22 peut-elle devenir la saison de la consécration pour les Bleus ? Réponse dans les mois qui arrivent...

Par Yanis GUILLOU