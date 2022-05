Vous avez signé un contrat de partenariat. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

Bernard Laporte : Je tiens tout d'abord, en tant que président de la fédération française de rugby, à remercier Tina Schuler et les équipes de Casino pour cet accord. Il ne faut pas oublier que tout accord de ce type participe à développer le rugby amateur. Et il va sans dire que nous sommes ravis que ce partenariat soit lancé. De plus, jamais nous n'avons eu de partenaire de la distribution à la FFR. Puis Casino, c'est le rugby, les territoires, leurs magasins sont implantés partout. Nous sommes très heureux car ça va toucher tout notre pays.

Tina Schuler : (rires) Bernard a tout dit ! Je pense que la première passerelle a été faite avec le capitaine du XV de France Antoine Dupont. Nous avons été assez tôt attirés par le rugby parce que nous partageons des valeurs communes : le collectif, la sincérité, la solidarité, la résilience, l'exigence... Beaucoup de choses qui nous parlent vraiment. Et surtout, le rugby c'est le territoire. À Casino, notre ADN c'est notre implantation dans les territoires pour être au plus près des gens. Avec 6 300 points de vente, on a un maillage qui est le plus fourni de France. Le rugby c'est ça aussi.

Antoine Dupont, qui est devenu ambassadeur de la marque Casino, a donc joué un rôle dans ce rapprochement ?

Tina Schuler : Cela a été la première approche puis une opportunité s'est présentée avec le calendrier de la FFR dans les années à venir. On s'est donc dit : « pourquoi ne pas aller plus loin ? ». Au bout il y a une Coupe du monde, et on voulait vraiment participer à cette aventure avec la FFR et le XV de France.

Bernard Laporte : Antoine nous a fait une belle passe ! Il était déjà partenaire de Casino depuis le mois de décembre. C'est super pour lui et pour tout le groupe.

Quel intérêt tirerez-vous chacun de ce partenariat ?

Tina Schuler : Nous serons visibles dans l'enceinte du stade de France. Mais surtout, Casino est là pour accompagner et soutenir haut et fort le XV de France, l'équipe féminine, France 7 et indirectement, tous les clubs amateurs partout en France. Notre résonance est vraiment nationale auprès des clubs qui font le territoire.

Bernard Laporte : Quand on parle de Casino, on pense d'abord au football, et notamment à Saint-Etienne. L'histoire est ainsi faite, c'est comme ça. Mais qu'un partenaire historique du football choisisse le rugby, il y a quelque chose de valorisant. Cela montre qu'on est capable d'amener d'autres choses, peut-être des valeurs différentes, etc. Et comme le disait Tina, l'idée est de développer le rugby amateur. Et Casino est implanté partout ! Chez le grand public, cela aura de l'impact.