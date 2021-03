Le remue-ménage continue en deuxième ligne. Si Bernard Le Roux effectue son retour dans le groupe pour le match face à l'Ecosse, Romain Taofifenua, touché à un genou, et Paul Willemse, probablement suspendu pour un ou plusieurs matchs, ne seront, selon toute vraisemblance, pas disponibles pour l'échéance de vendredi.

Avec l'indisponibilité de Cyril Cazeaux en plus, le staff du XV de France a été contraint d'élargir son horizon pour renforcer la rotation dans la cage : selon RMC, il aurait fait appel à Baptiste Pesenti (23 ans, 2 sélections) pour terminer la compétition. Le Palois se disputera une place dans le XV de départ avec Swan Rebbadj. Reste le problème de la complémentarité, aucun des deux n'étant considéré comme un pousseur. Bernard Le Roux pourrait ainsi se retrouver avec le numéro 5 dans le dos. Autre problématique concernant l'ancien Montpelliérain : il n'a plus joué depuis le 27 décembre. Un vrai casse-tête se pose à Fabien Galthié et ses adjoints.