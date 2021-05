Galthié : ''Embarquer tout le rugby français, c’est le sens de notre mission''

Arrivé au stade Xapitalia aux alentours de 9h30, Galthié a été accueilli par les dirigeants et bénévoles du club basque, pendant que les enfants de l’école de rugby terminaient leur séance matinale. Puis le sélectionneur des Bleus est allé enfiler les chaussettes du HAC, a mis les crampons et a rejoint le terrain d’honneur pour diriger une séance avec l’équipe première. “Pendant ces périodes qui ne sont pas internationales, ça nous permet de rester en contact avec le terrain. Et le terrain, ce sont toutes les équipes qui jouent en France, quel que soit le niveau, rappelle Galthié. Aujourd’hui, c’est au cœur du Pays Basque, à Hasparren. J’y ai vu de très bons joueurs, de très bonnes attitudes techniques et un très bon état d’esprit.”

Pendant près d’une heure, l’ancien demi de mêlée a fait courir les Basques et leur a donné de précieux conseils qui furent appréciés. “Je leur ai proposé le même mode d’entraînement qu’on fait avec l'Équipe de France, précise le sélectionneur. C’est ce qu’on appelle le ball in play.” Concrètement, les Haspandars ont enchaîné cinq séquences de jeu avec, au milieu, des petits travaux pour travailler les libérations, collisions ou passes. “Le but, pour moi, était de garder la main, reprend Galthié. Ce n’est pas plus facile d’entraîner un niveau qu’un autre. Ils ont tous leurs spécificités. Ensuite, ça m’a permis de tester de nouvelles méthodologies ou séquences. J’essaye des choses que j’ai en tête pour la suite."

Fabien GalthiéIcon Sport

Sur le terrain, l’ancien demi de mêlée a demandé du sérieux et de la rigueur aux joueurs et a proposé une séance de qualité à ces quelques privilégiés. “Je les ai trouvés très bons au rugby, souligne-t-il. Après, comme ils n’avaient pas joué depuis dix mois, sur des longues séquences, ça piquait. Mais ils se sont accrochés.” Lucas, qui fait partie de l’effectif du HAC, confirme : “On a fait quelques petites pauses, mais c’était très intense, sourit-il. Il nous a dit qu’il allait nous cadrer comme il fait avec les pros. On a donc essayé de suivre, mais c’était dur. C’est toujours intéressant d’avoir une personne très professionnelle qui vient nous entraîner. C’était bonifiant.”

" Un de nos dirigeants a trouvé une photo du jubilé de Francis Sallaberry et il était présent ce jour-là"

Ttotte Minjou, co-président du club, avait également le sourire après cette matinée réussie. En milieu de semaine, il avait demandé à une vingtaine de seniors de venir pour cet entraînement. Ils étaient finalement le double sur la pelouse et ne sont pas les seuls à avoir profité de la venue du sélectionneur. “Pour les enfants, c’est un moment unique dont ils se rappelleront très longtemps, appuie Minjou. Pour l’anecdote, c’est la deuxième fois que Fabien Galthié venait à Xapitalia. Il y a deux jours, un de nos dirigeants a trouvé une photo du jubilé de Francis Sallaberry et il était présent ce jour-là. Nous lui avons donc montré cette photo et désormais, on espère être tous champions du Monde en 2023. ”

Attendu du côté de Saint-Jean de Luz en début d’après-midi pour entraîner les cadets du SJLO, Galthié, heureux de son passage par Hasparren et après avoir signé quelques autographes, concluait ainsi : “Je pense qu’ils ont bien aimé et moi aussi. C’est le sens de notre mission : embarquer tout le rugby français, le fédérer et le rassembler.”