XV de France - Voilà pourquoi Alivereti Raka et Paul Willemse ne sont pas sélectionnés

Les noms d’Alivereti Raka, l’ailier fijdien de Clermont, et Paul Willemse, le deuxième ligne de Montpellier, figuraient sur les listes des sélectionneurs depuis quelques semaines et leur sélection semblait programmée pour cet automne, à moins d’un an du Mondial.

Le sélectionneur, Jacques Brunel, semblait alors avoir convaincu Bernard Laporte de rouvrir la sélection aux joueurs étrangers, contrairement à ce que le président de la FFR avait décidé en décembre 2016 lors de son entrée en fonction.

Alivereti Raka (Clermont) contre AgenIcon Sport

Seulement, face aux nombreuses réactions suscitées par l'annonce de la prochaine sélection des deux joueurs, le patron du rugby français pourrait finalement reconsidérer sa position sur le dossier. Selon nos sources, il n’a pas accédé à la demande de Jacques Brunel qui devrait donc annoncer un groupe de 31 joueurs sans Raka et Willemse.

Champions Cup - Paul Willemse (Montpellier) contre EdimbourghIcon Sport

Pour mémoire, Laporte avait annoncé en décembre 2016 qu’il n’y aurait plus de joueurs étrangers sélectionnés avec les Bleus, en dehors de ceux qui l'avaient déjà été. Quelques temps plus tard, il avait rebondi une première fois : seraient sélectionnables les joueurs qui obtiendraient la nationalité française, tout en satisfaisant les conditions d'éligibilité de World Rugby. En clair, Raka et Willemse devaient être détenteurs de papiers d’identité français pour postuler au XV de France.

Les deux joueurs ont engagé une procédure pour obtenir un passeport français. Concernant Raka, la démarche administrative est en bonne voie. Pour le Sud-Africain, le dossier semble traîner encore sur les bureaux de l’administration.