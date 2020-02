Alors qu'il souffrait d'une lésion au mollet gauche, l'ailier clermontois Damian Penaud est toujours dans le groupe. Les Bleus vont également pouvoir compter sur le talonneur francilien, Camille Chat, touché lui aussi au mollet avant le début du tournoi. Son explosivité et sa puissance pourraient être d'une grande aide face à l'expérience du pack gallois. Par conséquent, Peato Mauvaka est laissé à disposition de son club du Stade Toulousain pour le match face au Racing 92.

Macalou absent

Cependant, Toulouse ne pourra pas compter sur Thomas Ramos qui a été convoqué à l'arrière en plus d'Anthony Bouthier. Devant, le pilier toulonnais Jean-Baptiste Gros intégre le groupe. En troisième ligne, Sekou Macalou se retrouve hors des 28 et pourrait lui aussi faire son retour sous le maillot de son club du Stade Français. Le staff fait confiance aux jeunes Dylan Cretin et Cameron Woki pour suppléer une troisième ligne française en état de grâce depuis le début du Tournoi. Pas de changement cependant en deuxième ligne avec les quatre mêmes joueurs.