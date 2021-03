Comment avez-vous été informé de cette nouvelle et qu’avez-vous ressenti ?

Nous l’avons appris mardi après-midi, quand une fille a partagé sur le groupe WhatsApp des joueuses de l’équipe de France, l’article de Rugbyrama. J’étais en route pour l’entraînement, et en sortant, nous étions convoquées par Annick Hayraud, pour une visio.

Quelle était la teneur de cette réunion ?

Rien de particulier, seulement il fallait que ça vienne de la bouche de la sélectionneuse. L’apprendre comme ça, ce n’était pas évident. Nous n’avions aucune information inquiétante, pour nous c’était bon, tout se déroulait comme prévu. Mais la situation sanitaire se dégrade en Nouvelle-Zélande. On aura beau se plaindre, une décision sera prise et on y peut rien. Après, ce n’est pas une annulation, c’est un report. Mais certaines voulaient prendre leur retraite à l’issue de la compétition, ça fait un an de plus à patienter. Un an de plus à risquer la blessure et puis physiquement ça va être compliqué. Ça fait un an qu’on s’impose un acharnement physique aux entraînements, bien plus intense qu’une année classique. Pourra-t-on tenir ce rythme une année de plus ? Je pense qu’il va falloir se poser un peu.

Vous êtes encore jeune, mais il y a 2 semaines, vous me confiez ne pas vouloir tirer sur la corde jusqu’à la Coupe du monde suivante. Envisagiez-vous une retraite internationale après cette Coupe du monde ?

Je suis jeune mais je vais sur mes 30 ans ! Il y a deux ans, j’aurais sûrement répondu oui, que ce serait une belle sortie. Aujourd’hui je me rends compte que je ne suis pas prête pour arrêter en Bleu. C’est ma position actuellement.

Quelle était l’ambiance générale mardi soir, lors de cette réunion ?

C’est une déception énorme. Cette Coupe du monde pour certaines c’est la première, pour d’autres c’est la dernière. C’est un aboutissement de long mois de préparation et il va falloir encore attendre.

Il fait débat depuis des mois, le calendrier féminin était surchargé, tout était programmé semaine par semaine jusqu’au mondial, quand est-il désormais ?

L’avantage, c’est qu’à court terme on doit rester mobilisées car nous avons le Tournoi à disputer en avril. J’ai abordé le sujet lors de la réunion, je n’en attendais pas vraiment, mais le staff n’a pas pu, pour le moment, nous donner une réponse. Mais forcément le calendrier va être modifié.

Vous êtes liées contractuellement avec la FFR jusqu’en juin 2022. La Coupe du monde devrait avoir lieu en septembre…

On ne sait pas si les contrats vont être automatiquement allongés ou pas. Ce sont des CDD, c’est génial de les avoir, on s’est battu pour, mais ça reste une situation précaire. Donc on est dans le flou, mais on est dans le flou depuis un an donc bon… Il y a des filles qui ont une vie familiale à gérer et ce n’est vraiment pas évident. Mais bon, il y a des situations bien pires que les nôtres.

Propos recueillis par Baptiste BARBAT