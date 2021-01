La forme du moment

Julien Marchand, le capitaine du Stade toulousain, est à créditer de solides performances avec le club de la ville rose, ces dernières semaines. Toujours très fort dans le combat au sol, Marchand est aussi le leader de combat de son équipe. Camille Chat étant indisponible, le Francilien a été remplacé dans le groupe France par Peato Mauvaka, récemment revenu de blessure. Quant à Pierre Bourgarit, il avait été impressionnant à l'automne dernier lors de la défaite des Bleus à Twickenham, et semble avoir conservé ce tempo-là sous les couleurs de son club.

Le profil « Galthié compatible »

Julien Marchand, lanceur fiable, solide en mêlée, fort au contact et bon au sol, a une longueur d'avance sur ses concurrents. Derrière lui, le staff des Bleus pourrait d'ailleurs confier à Pierre Bourgarit le job de « finisseur » laissé vacant par Chat ; dans la dernière demi-heure, le punch du Rochelais mettra s à mal les défenses fatiguées.

La tendance pour démarrer le Tournoi

Si la hiérarchie n'est pas aussi claire qu'au poste de demi de mêlée ou de numéro 8, Julien Marchand semble néanmoins avoir encore une longueur d'avance sur ses concurrents. Mais attention, Pierre Bourgarit a de plus en plus cote en équipe nationale. Pourrait-il un jour supplanter Camille Chat das le rôle de doublure ? Il y a quelques semaines, on aurait trouvé la question incongrue, tant Bourgarit semblait avoir de lourdes carences au niveau de ses lancers en touche. Mais de toute évidence, le Rochelais a tellement progressé dans ce secteur de jeu que les cartes pourraient être un jour rebattues, dans la cage de l'équipe de France...