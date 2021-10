Ce mardi, les quarante-deux bonhommes du sélectionneur Fabien Galthié ont attaqué à Marcoussis leur deuxième jour d'entraînement. Dans l'après-midi, ils étaient donc trente-huit à être regroupés sur le terrain d'honneur du CNR : les Rochelais Jonathan Danty, Brice Dulin et Grégory Alldritt étaient ménagés parce pour avoir joué face à Toulon dimanche soir, tout comme le capitaine Antoine Dupont, celui-ci ayant participé mardi midi à la cérémonie de lancement de la tournée d'automne organisée par World Rugby. L'ancien Bayonnais Aymeric Luc, qui remplace le blessé Virimi Vakatawa dans le groupe France, a de son côté participé normalement à la séance.

Top 14 - Aymeric Luc (Toulon)Icon Sport

Le contenu de celle-ci ? Attitudes au contact, techniques de déblayages et mouvement général. Il est à signaler, ici, que le deuxième-ligne du Racing Bernard Le Roux, touché aux tympans il y a quinze jours, est totalement opérationnel et a pris part de façon normale à la session diversement animée par Galthié, Labit, Servat, Ghezal et Edwards. A Marcoussis, on put d'ailleurs remarquer, via le jeu des chasubles, que Romain Ntamack s'est entraîné avec le chasuble bleu (celui des titulaires) floqué du numéro 12, quand Matthieu Jalibert opérait logiquement à l'ouverture. Comme on vous l'annonçait donc il y a dix jours dans les colonnes de Midi Olympique, il semblerait que le staff soit aujourd'hui enclin à associer les deux prodiges contre l'Argentine, la blessure de Virimi Vakatawa n'ayant finalement fait que faciliter l'opération...