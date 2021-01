Dans la liste des 37 de Fabien Galthié, il y avait au départ trois spécialistes du poste de pilier droit. Mohamed Haouas, de Montpellier, Uini Atonio de La Rochelle et George-Henri Colombe, du Racing. Mais Atonio a déclaré forfait et a été remplacé par le Toulousain Dorian Aldegheri. En outre, Galthié n'a pas pu appeler Demba Bamba, victime d'une déchirure aux ischio-jambiers, alors qu'il était sur le point de se remettre d'une blessure aux cervicales.

Si l'on se réfère au passé récent, on peut estimer que Mohamed Haouas tient la corde pour une place de titulaire. Il a débuté tous les matchs du Tournoi 2020 ainsi que le match amical de l'automne contre Galles. La seule fois où il fut remplaçant (deuxième match contre l'Ecosse), c'était pour faire de la place à Demba Bamba. Évidemment, le souvenir de son carton rouge de Murrayfield en mars est toujours vivace. Sa réputation de joueur sanguin demeure, mais ses qualités sont toujours louées par le sélectionneur, surtout en termes de déplacements. Inconnu du grand public il y a un an, il compte à ce jour 7 sélections, il n'est pas tout à fait installé, mais s'il ne disjoncte pas à nouveau, il devrait signer un bail intéressant avec les Bleus.

Derrière lui, on a envie de citer Dorian Aldegheri, au nom de son expérience. Il a 27 ans et joue au Stade Toulousain, soit dans un environnement où l'on est habitué à jouer et à gagner des matchs décisifs. Il compte six sélections depuis 2019, mais n'a jamais totalement convaincu depuis des débuts, même s'il est solide en mêlée. Remplaçant lors du Tournoi 2019, il avait disparu pour celui de 2020. Mais il est revenu en fin d'année à la faveur de la règle des trois feuilles de matchs qui lui ont permis d'être titulaire face à l'Italie et l'Angleterre, il ne s'était pas si mal débrouillé.

Le jeune Racingman Georges-Henri Colombes fait figure d'outsider. Avec zéro sélection à ce jour, on l'imagine mal débuter à Rome. C'est une force de la nature, un très bon manieur de ballons. Mais il doit progresser en mêlée (c'est un ancien numéro 8 reconverti) et manque un peu d'agressivité en général.