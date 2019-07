Ils forment un cercle à quelques mètres d’une partie des joueurs enchaînant les sprints sous la direction du préparateur physique Thibault Giroud. Multipliant les gestes sur le terrain Pierre Camou du CNR de Marcoussis, Jacques Brunel, Laurent Labit et Fabien Galthié échangent longuement. A tour de rôle, l’actuel sélectionneur du XV de France, l’ancien coach du Racing 92 et le futur patron des Bleus présentent leur approche d’ateliers techniques.

Les mains dans le dos, Jacques Brunel écoute le plus souvent. Laurent Labit mime des situations de jeu. Fabien Galthié, lui, multiplie les prises de parole. L’ancien technicien du Stade français Paris, de Montpellier et du RC Toulon semble faire naturellement autorité. En retrait, Jean-Baptiste Elissalde se greffe au trois hommes après une vingtaine de minutes.

XV DE FRANCE - le staff à l'actionIcon Sport

Toute la problématique du XV de France est ici plantée : quel est le véritable patron des Bleus ? Jacques Brunel ? Fabien Galthié ? Un peu des deux ? Le 18 juin dernier, au moment d’annoncer le groupe pour préparer la Coupe du monde, Brunel avait bien précisé que Galthié, tout comme Labit, n’avait pas souhaité s’immiscer dans cette liste. Mais cette cohabitation singulière ne risque-t-elle pas de polluer le discours des uns et des autres ?

"Le rôle de chacun est plutôt bien réparti. Tout le monde parle d’une seule et même voix. C’était un peu l’inquiétude de tout le monde. C’est une bonne chose pour nous", confie le pilier de Bordeaux-Bègles Jefferson Poirot. Et d’ajouter : "Je pense que Fabien Galthié va amener quelque chose à Jean-Baptiste Elissalde, Laurent Labit, même s’il est entraîneur des skills, va amener son regard extérieur. Il nous semble que c’est plus cadré, qu’il y a plus d’informations, que c’est plus précis. A nous de prendre toutes ces infos qui nous arrivent pour les digérer correctement."

XV DE FRANCE - Fabien GalthiéIcon Sport

S’il est là pour prendre le pouls du XV de France avant d’être seul aux commandes, Fabien Galthié a déjà clairement imposé sa patte. Notamment en apportant dans ses valises tout un tas de données sur les capacités de déplacement à haute intensité des meilleures nations mondiales. Souvent critiqué pour son management avec les joueurs, Galthié sera également attendu dans l’aspect humain en partageant cette vie de groupe pendant au moins trois mois. "On apprend à se connaître, explique l’arrière toulousain Maxime Médard. Il y a pas mal de réunion par groupe de huit à dix joueurs. On échange beaucoup. C’est vraiment intéressant. Le discours est plus exigeant, plus déterminé."

XV DE FRANCE - Fabien GalthiéIcon Sport

L’ancien demi de mêlée international (65 sélections) a forcément un regard plus attentif sur la prestation des numéros 9 du XV de France. "Il est proche des 9, il essaye de donner son ressenti. A nous de capter ce qu’il dit pour en faire bon usage. Ce sont des remarques sur un peu tout, la passe, la direction du jeu, le momentum, la dynamique ou non, le placement. Il y a plus de vitesse et de précisions dans les entraînements, une répartition mieux structuré. On sent que les joueurs pigent", indique le futur demi de mêlée du RC Toulon Baptiste Serin qui a suivi plus jeune, à l’âge de 10 ans, le stage Fabien Galthié à Saint-Lary (Hautes-Pyrénées).

Après seulement quelques jours de vie commune, les sourires sont sur tous les visages. Mais à l’approche du Mondial, des premiers choix difficiles, d’éventuels recadrages, la pression inhérente à la Coupe du monde en dira certainement plus sur la véritable alchimie du duo Brunel-Galthié.