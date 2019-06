Samedi matin, les murs du CNR ont tremblé. Lors du Bureau fédéral, Bernard Laporte a piqué une très grosse colère contre ses équipes alors que des débats devenaient houleux entre certains dirigeants à propos de la succession de Thierry Murie. Ce dernier, vice-président en charge du rugby amateur, a démissionné il y a une quinzaine de jours.

Appui inconditionnel de Laporte, élu au comité directeur, Murie a décidé de prendre du recul en raison "d’une incompatibilité avec certaines personnes de l’équipe dirigeante sur la vision et le management de l’institution", selon ses propres termes. Murie assure toutefois qu’il reste "au soutien de Bernard que je respecte profondément". Sans jamais le nommer, Thierry Murie ne souhaite plus travailler sous la tutelle de Serge Simon.

Manque de communication

Samedi matin, c’est la présentation du plan de remplacement de l’ancien président de La Seyne qui a mis le feu aux poudres. Il est prévu que Maurice Buzy-Pucheux, Marie-Pierre Pagès et Jean-Michel Arazo se répartissent les tâches jusqu’ici dévolues à Murie. Selon nos informations, le Secrétaire général, Christian Dullin, a découvert cette nouvelle organisation et il s’est ému de n’avoir pas été tenu informé, comme il avait déjà déploré avoir découvert sur le tard l’organisation de la consultation "pour ou contre un sélectionneur étranger". L’échange fut musclé avec Serge Simon et Christian Dullin a lui aussi menacé de démissionner.

C’est alors que le président Bernard Laporte est sorti du silence pour dénoncer ces "bagarres de cours d’école" et placer les membres du Bureau devant leurs responsabilités. En suivant, il a quitté la salle, laissant la réunion se terminer sans lui.

