« On aurait aimé... Mais bon, c'est comme ça. Il faut s'en satisfaire et on est satisfaits. » Au micro de France Télévisions au coup de sifflet final, Fabien Galthié résumait sans le vouloir le sentiment qui pouvait légitimement habiter les supporters français, ce samedi. Ce paradoxe entre le contentement de la victoire sur l'Irlande et la déception d'avoir raté une victoire dans le Tournoi, au jeu du goal-average favorable à l'Angleterre.

Les Bleus ont battu l'Irlande sans jamais vraiment sembler en grand danger. S'ils ont laissé la possession du ballon à l'adversaire, il ont surtout été beaucoup plus efficaces. Mais plus encore, le XV de France boucle cette édition 2020 du « vieux » Tournoi avec quatre victoires en cinq matchs. Une éternité que cela ne lui était plus arrivé. Alors, heureux ? « Il y a un an, on n'aurait jamais imaginé jouer une finale dans le 6 Nations... » positivait encore Gregory Alldritt, à la fin du match. L'amertume était pourtant là. Car les Bleus, malgré ce bilan nettement positif, n'ont pas remporté le Tournoi des 6 nations.

Le coup de pied de Dupont, le coup de poing d'Haouas...

À l'heure du bilan comptable, ce sont donc les Anglais qui s'octroient le gain du Tournoi. La faute à deux petits rien qui font une grande différence. Une bourde d'Antoine Dupont, d'abord. Dans les dernières secondes de la rencontre inaugurale face à l'Angleterre, le demi de mêlée toulousain anticipait le chronomètre et dégageait le ballon en touche alors que la sirène n'avait pas retenti. Résultat : une dernière munition pour les Anglais, qui en profitaient pour arracher un bonus défensif miraculeux (et finalement décisif) sur la pelouse du Stade de France. Premier couac.

Le second est symbolisé par le carton rouge dont écopa le pilier Mohammed Haouas à Murrayfield. Si le pilier Montpelliérain n'est évidemment pas seul responsable de la sortie de route française en Écosse – le seul match raté par les Bleus depuis la prise de fonctions de Galthié et son staff – il a précipité vers la chute une équipe déjà bien mal embarquée et finalement battue sans le moindre point de bonus (28-17).

Ces deux impairs comptables coûtent finalement cher aux Bleus. Mais le bilan de ce Tournoi ne saurait s'en tenir à un constat si négatif. Car le XV de France, en 2020, a surtout nagé à contre-courant de l'ambiance générale. À nouveau séduisant et enthousiasmant après dix années de traversée du désert, rajeuni et rafraîchi, il termine sa première compétition officielle sur un équilibre largement en sa faveur avec une ossature de groupe déjà clairement dessinée et des structures de jeu déjà efficaces. C'est d'ailleurs tout le rageant de la situation : au regard du niveau de jeu des adversaires, la France était très certainement la meilleure équipe de cette compétition. Mais elle n'a pas su la gagner. Rendez-vous en 2021...