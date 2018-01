XV de France : Le staff au travail tout le weekend

Les choses sérieuses vont débuter ! Le nouveau sélectionneur Jacques Brunel va pouvoir enfiler son bleu de chauffe et retrouver le terrain. Son premier entraînement est programmé pour lundi après-midi. Avant cela, il aura accueilli en fin de matinée les 32 joueurs convoqués du groupe France. En compagnie du président Bernard Laporte revenu d’une tournée des clubs antillais, et de Serge Simon, le vice-président chargé du XV de France. La préparation du Tournoi des 6 Nations débutera réellement.

Enfin, pour le staff elle a d’ores et déjà commencé. Le rassemblement des entraîneurs est programmé pour ce samedi matin. Brunel, mais aussi ses adjoints Sébastien Bruno, Julien Bonnaire et Jean-Baptiste Elissalde ou encore le préparateur physique Robin Ladauge ont prévu de passer tout le week-end ensemble afin d’anticiper le rassemblement et préparer le match d’ouverture du 6 Nations face aux Irlandais.

L’idée est d’essayer de gagner du temps et d’anticiper les séances de vidéo ou des phases de conquêtes pour la semaine prochaine. Le nouveau staff entend profiter des quinze jours de travail à sa disposition pour mettre en pratique le discours de Jacques Brunel.

Jacques BrunelIcon Sport

"Il faut être en position jusqu’à la fin de gagner le tournoi", glissait-il hier soir chez nos confrères de Canal+ et de conclure : "On n’a pas à se projeter, on a un besoin immédiat de victoires donc on va prendre les hommes qui sont le plus en forme. On ne va plus penser à la Coupe du Monde, à l’an prochain, à la tournée mais au premier match. (…) Il faut, lorsque l’on recevra l’Angleterre".