Ghiraldini : "Brunel sait s'adapter"

Le talonneur du Stade toulousain qui a évolué pendant 4 années et demi sous les ordres de Jacques Brunel, avec la Squadra, fait l'éloge de ce coach étranger venu entraîner de l'autre côté des Alpes. "On était heureux d'être entraîné par un étranger, il n'y avait pas de problème à cela. Il a fait du très bon travail pour l'Italie, avec les meilleurs résultats que notre pays ait obtenu dans le tournoi".

Troisième ex-æquo avec l’Écosse en 2013, Brunel n'a fini que deux fois derniers en 5 éditions. Au-delà des aspects techniques propres à chaque entraîneur, le talonneur explique une des forces de l'homme à la moustache. "Il sait s'adapter, il a été champion de France avec Perpignan, puis il a eut ces fameux résultats avec l'Italie, alors que ce n'est pas du tout le même métier, puis il est revenu plutôt en tant que manager à Bordeaux. Il sait s'adapter, je pense qu'avec le XV de France, il pourra superviser la touche, la mêlé, les avants et les arrières sans problème".

Jacques Brunel (Italie)Icon Sport

Malgré toutes ses éloges, Leonardo sous-entend, à demi-mot, une des problématiques du rugby français. "En 2013, quand tout allait bien pour nous, c'est parce que les clubs allaient bien, en particulier Trevise, puisque quasiment toute l'équipe était titulaire avec la sélection. Après, Jacques a eut des problèmes avec les franchises et la Fédération, et c'était plus difficile d'obtenir des résultats. En France, le plus important sera de faire fonctionner l'ensemble du rugby". Conclus le talonneur qui reste avant tout focalisé sur le déplacement à Pau.