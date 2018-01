Fall l'espérait tellement

Il y a des absences qui surprennent, parmi les noms égrainés par Jacques Brunel ce mercredi, pour sa première liste de joueurs convoqués depuis sa prise de fonctions de sélectionneur. Picamoles, évidemment, Yoann Maestri et, dans une moindre mesure, Trinh-Duc, Huget ou Serin. Il y a aussi des surprises du côté des présents. Au premier rang desquelles, Benjamin Fall.

Benjamin Fall à l'entraînement - 19 juillet 2011Icon Sport

La dernière fois que le Montpéllierain a porté le maillot du XV de France, c'était le 23 février 2013, sur le pelouse de Twickenham face à l'Angleterre. Depuis ? Fall a accumulé plus de blessures que de bonnes périodes. Une galère qui a pris fin en ce début de saison. En quinze matchs de Top 14, il est déjà apparu à douze reprises (onze titularisations). Idem en Coupe d'Europe (3 titularisations). De quoi espérer retrouver les traits d'un destin international. "C'est l'objectif. Il y a longtemps que je n'y suis pas allé. Quand tu es compétiteur, tu te fixes des objectifs et l'objectif suprême, c'est l'équipe de France. C'est toujours un honneur de pouvoir représenter son pays et de se donner à fond. Ce ne sera que du bonheur si j'y suis, sinon je continuerai à travailler pour espérer y être un jour" confiait-il ce lundi. L'occasion également de revenir sur son absence récente. "Plein de circonstances sur les années précédentes ont fait que je n'ai pas eu trop de chance, soupire-t-il. C'est aussi pour ça que je préfère ne pas me monter la tête pour ne pas très déçu derrière".

Finalement appelé, Fall a même de sérieuses chances de figurer dans le premier groupe de 23 que Brunel communiquera, pour affronter l'Irlande en ouverture du prochain Tournoi des 6 nations. Sa polyvalence parle pour lui : cette saison au MHR, il a débuté cinq rencontres de Top 14 à l'aile, et six à l'arrière. Un profil précieux. Et généralement apprécié des sélectionneurs.