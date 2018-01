Brunel, première !

Ce 17 janvier 2018, dans les locaux de la boutique Orange Opéra, Jacques Brunel a communiqué la toute première de ses listes. Trente-deux joueurs, autant de noms qu'il a pris soin d'égrainer en commençant par les patronymes. A ce sujet, chacun son style.

De leur côté, Marc Lièvremont et Philippe Saint-André préféraient à cette méthode, également usitée par Guy Novès, un débit moins formel, moins administratif serait-on tenté de dire, où les prénoms précédaient toujours les noms de famille. Vêtu d'un costard sombre, les pompes impeccablement cirées et escorté du vice-président de la FFR Serge Simon (Bernard Laporte est actuellement en déplacement en Guyane), Jacques Brunel n'a pas vraiment eu l'air impressionné par les soixante journalistes présents cet après-midi là, dans le neuvième arrondissement parisien. A 65 ans et plus de 130 matchs aux commandes de l'équipe d'Italie, le Gersois en a vu d'autres...

Serge Simon, le vice président de la FFRIcon Sport

D'entrée de jeu, il évacuait donc le "problème" Bastareaud d'une pirouette : "Nous condamnons toutes les formes d'homophobie mais il s'est excusé. Il ne pensait pas ces mots. J'espère qu'il ne sera pas sanctionné et pourra jouer avec nous".

Mathieu Bastareaud (XV de France) à Marcoussis - 7 février 2017Icon Sport

Réfutait toute volonté de considérer Morgan Parra comme un demi d'ouverture : "Il est un demi de mêlée et avons déjà deux numéros 10 (Anthony Belleau et Matthieu Jalibert)".

Défendait le choix d'avoir laissé Louis Picamoles au frigo : "Nous avons pris les hommes en forme. J'attends de lui qu'il montre pouvoir prétendre à nouveau au XV de France".

Louis Picamoles (XV de France)AFP

Au moment où l'un de nos confrères s'étonnait de la présence de seulement deux piliers droits dans la liste (Cedate Gomes-Sa et Rabah Slimani), Jacques Brunel terminait finalement son premier grand rendez-vous en tant que sélectionneur par une vanne : "Si Bernard Laporte me conseille de prendre Lionel Rossigneux (attaché de presse du XV de France) à droite, je l'écouterai peut-être. On verra...".

Rabah Slimani (France)Icon Sport

Rompu à l'exercice médiatique et aux obligations protocolaires de tout sélectionneur national, Jacques Brunel a donc plutôt bien négocié sa première sortie en tant que grand patron du XV de France. La plus importante, elle, se déroulera le 3 février prochain au Stade de France, pour l'ouverture du Tournoi...