Altrad devient sponsor maillot des Bleus

Comme Midi Olympique le révélait ce dimanche, le comité directeur de la FFR a décidé d'attribuer ce lundi le partenariat maillot au Groupe Altrad. Ce partenariat sera visible sur le maillot des joueurs français dès le premier match du Tournoi des 6 Nations, contre l'Irlande (le 3 février). La signature de ce contrat de partenariat devrait en outre rapporter 7 millions d'euros par an à la FFR. Une manne qui doit permettre à l'instance de financer la moitié des 12 millions d'euros nécessaires à la mise en place des 200 cadres techniques supplémentaires censés oeuvrer auprès des clubs amateurs.

La FFR a pris "note des recommandations issues du rapport du Comité d'Ethique et de déontologie afin de garantir le sentiment d'impartialité qui doit s'imposer unanimement au sein du rugby français." Vendredi dernier, ce rapport avait été transmis à la FFR et la LNR et il n'avait pas mis en évidence la notion de conflit d'intérêts, malgré de nombreuses voix dissonantes dans l'entourage des clubs professionnels et qui dénonçaient le rapprochement entre le président du MHR Mohed Altrad et la FFR. Il avait été pris en compte que des situations similaires existaient dans d'autres disciplines.